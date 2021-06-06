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【新冠肺炎】染變種病毒17歲少女母親確診　胞姊亦中招曾訪荃灣及尖沙咀多個商場

社會 16:15 2021/06/06

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胞姊曾訪荃灣及尖沙咀多個商場。

本港新冠疫情持續，衞生防護中心公布，今日（6日）新增7宗確診個案，包括一宗本地個案，涉及一名53歲女士，為早前確診並檢出帶變種病毒的17歲少女母親，她同樣帶有N501Y變異病毒株；其20歲的姊姊亦初步確診；另有6宗個案為輸入性。此外，同日錄得少於5宗初步確診，除少女姊姊外，其餘個案為輸入個案。

該宗與本地個案有流行病學關連的個案涉及一名53歲女子（個案編號：11859）。她為昨日（六月五日）公布個案（個案編號：11852）的母親，為一名家庭主婦。她於6月4日被界定為個案11852的密切接觸者而被送往檢疫中心。病人沒有病徵，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人的樣本帶有N501Y變異病毒株，但並沒帶有L452R或E484K變異基因。中心的調查顯示，病人未有接種新冠疫苗。

此外，中心正調查一宗初步確診個案，涉及一名20歲女子，為個案11859的女兒及個案11852的姊姊，同住在天水圍天盛苑盛譽閣。她於6月4日被界定為個案11852的密切接觸者而被送往檢疫中心，同日出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等病徵，並於6月5日送往醫院。其呼吸道樣本呈初步陽性反應。中心的調查顯示，病人未有接種新冠疫苗。病人為一名學生，並在家上網課。

中心表示，女患者於5月29日曾到訪以下地點：

  • 荃灣楊屋道8號如心廣場商場一期
  • 荃灣大河道98號如心廣場商場二期
  • 荃灣白田壩街45號南豐紗廠
  • 荃灣愉景新城商場
  • 荃灣荃新天地2期NAMCO
  • 荃灣大壩街75號地舖火山燒
  • 荃灣如心廣場二期1樓122號舖饞•台式幸福食堂

另於5月23日曾到訪以下地點：

  • 尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 Musea 
  • 深水埗欽州街37K號西九龍中心
  • 尖沙咀海防道53-55號海防大廈3樓3室貓之茶房
  • 尖沙咀梳士巴利道3號星光行2樓及3樓誠品生活尖沙咀店
  • 深水埗欽州街37號西九龍中心7樓7083號室隱家拉麵工場

6宗輸入個案中，患者分別由從菲律賓、法國、印尼、印度及阿拉伯聯合酋長國抵港。

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記者：郭詩詩

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