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【出軌下場】細So工作量全失形象盡毀 疑舉家移英發相喻重新出發

娛樂 14:48 2021/06/06

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細So疑一家已移英國。

前商台DJ細So蘇耀宗去年9月，被踢爆背妻偷食白滑KOL兼人妻練美施（Macy），好老公形象盡毀，雖然細So獲太太原諒，但細So因偷食事件影響，在香港的演藝工作全失，早前已有指細So已決定跟太太及子女舉家移民英國，重新開始。

細So自遭商台解僱，以個人身份接工作，可是去年9月時被踢爆偷食靚媽練美施（Macy），細So坦承出軌，公開道歉，終獲太太阿Wing大方原諒，細So隨後盡刪社交平台照片，以決心改過。

【細So出軌】蘇耀宗偷食毀形象工作全失　傳細So夫婦欲移居英國重新開始

細So跟太太疑已移民。（經濟日報圖片）

工作量全失的細So，收入大不如前，而本來打算轉做網上KOL的計劃亦得擱置。而細So夫婦有兩子，都正在求學階段，雖然太太阿Wing也是網紅KOL，但相信家庭負擔頗重。

因此有指本持有英籍護照的阿Wing，感在當地有親友照應，跟細So商量後，有意一家移居英國，一家四口重新起步。

    點擊圖片放大
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暗示重新出發

而淡出幕前大半年的細So，昨晚突然在IG上載限時動態，發布了一張風景照，但沒有文字說明，但憑明相中風景，可見有沙灘及遼闊蔚藍天空，也見雀鳥空中飛翔，似正身在外地，而圖片亦有暗示重新出發的意思。

昨日上載似身在外國照片。（取自IG）

至於「小三」Macy，在偷食事件後，本來亦刪去社交平台，但在事件冷卻後，Macy去年12月已重新投入網店生意，並經常更新社交平台，生活重新開始。

同場加映：謝茜嘉訪問

        

撰文 : TOPick柴犬出動

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