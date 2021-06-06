【泳灘遇溺】工會發聲明指救生員人手嚴重不足　憂泳灘遇溺事件陸續有來

▲ 政府康樂管理督導人員總工會發聲明指救生員人手嚴重不足。（資料圖片）

炎炎夏日，不少人會到泳灘暢泳消暑，惟近日接二連三發生遇溺事件，有工會關注救生員人手嚴重問題。政府康樂管理督導人員總工會今日（6日）發聲明，指救生員人手嚴重不足，擔心遇溺事件會陸續有來；另關注使用「水肺潛水裝備」的問題。

聲明指出，救生員人手嚴重不足乃鐵一般的事實，由4月至今政府部門轄下38個泳灘中，只能開放16個供市民使用，其餘泳灘只提供基本服務，例如是救傷和執行防疫規例勸諭工作，形容是漠視香港市民的實際需要。

聲明又指，各區泳池受入埸人數大幅限制，泳池內各項設施亦未能全面使用所影響，令市民選擇到泳灘暢泳，惟因部分泳灘未有完成關閉圍封，部分人或會選擇進入和使用缺乏足夠和安全的救生服務的泳灘。然而，當有遇溺意外時，泳灘的主管和救生員則會面對嚴峻考驗和困境，關注在沒有足夠的支援人員時，是否應衝出海灘拯救市民，忽略自身安危。另就汀九近水灣泳灘近日一名老翁遇溺一事，關注使用「水肺潛水裝備」的問題。

另外，聲明提到，本港的6、7、8月是泳季高峰期，擔心不幸事件會陸續有來，期望立法會議員及行政長官可以認真關注以上事件。

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記者：郭詩詩