【夏日炎炎】第五屆中環夏誌SummerFest 本月26日舉行　冀助港人放鬆重拾生活情趣【附活動詳情】

▲ 第五屆中環夏誌SummerFest將會在本月26日舉行。圖為2019年SummerFest的相片。（CVM提供）

夏日炎炎，最好就是外出「發電」!一年一度的《SummerFest 中環夏誌》將於本月26日至8月6日日在中環海濱活動空間舉行。今年為第五屆《SummerFest 中環夏誌》，以「#放假#放空#放電」為主題，將在這片位於中環核心的戶外場地，舉行逾25項各式活動。全港市民可免費入場，享受海濱空間，歡度暑假。

即看過去Central Venue Management (CVM) 主辦的活動：

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由獨家營運和管理中環海濱活動空間的Central Venue Management (CVM) 主辦，踏入第五屆的《SummerFest 中環夏誌》，每年均吸引數以十萬計的遊人參與。有見香港近日疫情受控，主辦單位預計活動對港人具吸引力，年輕人以至一家大小可走出疫境，重拾生活情趣。

今年的《SummerFest中環夏誌》安排多項常駐活動。充滿藝術風情的《莫奈花園》，設計和氛圍受印象派大師莫奈的作品所啟發，遊人可以代入名作情景，一新觀賞體驗。訪客更可隨時揮筆繪畫，與展能藝術家共同再創作莫奈巨作《荷花》和《日落》。此外，《莫奈花園》還備多項精彩節目，包括法式花藝課程、臉譜彩繪。由居港法籍藝術家Nicolas Lesaffre 創造的Hug the K 大型裝置，更會首次亮相，打卡必選。

另外，毗鄰的《SUMMOJI》園區，由本地多媒體創作人Calix特為今個夏天設計的十多款立體全新「夏日想」笑臉符號系列，跳出虛擬網絡，空降中環海濱。另一大型設施《光影迷宮》，可讓遊人在日光或燈影的疊影交錯下，在迷宮內兜兜轉轉，體會中環海濱的日與夜。

另一項常駐活動《生活藝術館》，則於7月17日至8月6日舉行。場內四大區域，由遊走全場的流動表演空間，至呈現歌舞、布偶劇、運動示範和多元感觀節目的舞台演出；可讓遊人參與的運動設施及互動樂器藝術裝置「拍檯拍凳」；匯集手作工藝、文藝興趣班的生活藝術市集，為文青日常注入小確幸。

在中環商業核心區內，人犬難得一起自由奔放。《SummerFest 中環夏誌》特於7月29日至8月6日開放園區，歡迎狗隻盡情玩樂。親子節目《Home Sweet Woof! Festival》既可讓「主子」在設置各種遊戲和裝置的大型空間遊玩，亦有專業馴狗師駐場示範、臉譜彩繪、手作工作坊、賣物會等節目。一家人各取所需，開心度假。

除了常駐節目，《SummerFest 中環夏誌》亦安排廿多項特備活動。讓港人放鬆緊繃心情的「#放空」系列，包括西非鼓、夏威夷小結他、busking、交響樂、輕音樂現場演奏等音樂節目，並設共融藝術、綠色生活體驗等正能量活動；另外「#放電」系列則呈獻不同項目，由網球、棒球、街舞、定向追蹤、平衡車，以至藝術體操、芭蕾舞等，大小朋友均可大展身手；還有在連續三個週五黃昏舉行的大型體能訓練或瑜伽之約《夏日健身夜》。

第五屆《SummerFest 中環夏誌》詳情：

時間：6月26日至8月6日 地點：中環海濱活動空間 主題：「#放假#放空#放電」 重點活動：《莫奈花園》、《SUMMOJI 》園區、《生活藝術館》、「#放空」系列、「#放電」系列等 價錢：免費入場 註：須嚴格遵從預防及控制疾病規例，會方將確保場內所有設施已進行消毒，各入口處設立體溫監測及搓手液，並嚴控訪客人數及人流等。

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記者：曾卓鋒