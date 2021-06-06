【侏羅紀世界】Chris Pratt曾為生計做脫衣舞男 歷暴肥抑鬱靠毅力翻生成巨星

▲ 《侏羅紀世界》Chris Pratt擁兩個賣座系列。

TVB今晚播出由《好聲好戲》學員畢業聲演作《侏羅紀世界》（Jurassic World），此片在2015年上映時大收旺場，其後拍了續集《侏羅紀世界：迷失國度》（Jurassic World: Fallen Kingdom），男主角基斯柏特（Chris Pratt）也躍身成巨星。

無論是《銀河守護隊》（Guardians Of The Galaxy）系列的星爵（Starlord）或《侏羅紀世界》（Jurassic World）系列的馴龍師Owen，基斯柏特（Chris Pratt）以其幽默加猛男魅力，成為近年一線巨星。

▲ 《侏羅紀世界》令Chris Pratt成賣座巨星。

現年41歲、高1.88米的Chris Pratt，自2014年演《銀河守護隊》的星爵即大紅大紫，翌年的《侏羅紀世界》男主角全球狂收16億美元，加上續集《迷失國度》，以及其後演出《復仇者聯盟》，進一步鞏固他賣座男星地位，成炙手可熱的荷里活男星。

曾當脫衣舞男

Chris Pratt來自美國明尼蘇達州的工人階級家庭。他昔日同窗形容Chris Pratt在中學時是運動明星，玩美式足球、田徑、摔角，待人友善，且相當搞笑，所以大受同學歡迎。

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高中畢業後，Chris Pratt在社區大學主修演戲，但首個學期未完已輟學，之後做推銷員甚至當脫衣舞男謀生。

Chris曾在名嘴Ellen的清談節目尷尬承認，當年為兩餐，曾下海做過幾次舞男︰「我並非電影《光豬舞壯士》（Magic Mike）那種跳舞好叻的舞男，我只是在那些女性婚前派對表演，而且表演過3次而已。」

當侍應被發掘拍片

基斯也曾坦言，19歲時曾離家鄉到夏威夷茂宜島（Maui）過着窮風流的生活。那一年，他和朋友以海灘為家，晚上就睡於他們的旅行van仔，靠打散工過活，又曾在海鮮餐廳當侍應。

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在基斯當侍應時，女導演Rae Dawn Chong睇中他的魅力和幽默感，邀請他往洛杉磯主演低成本恐怖片《Cursed Part 3》，作為男主角的他，當時片酬只700美元，卻已足夠他用1年了。也因這部2000年上映的電影，令Chris Pratt決意勇闖荷里活。

為演喜劇體磅達300磅

Chris Pratt年輕時是型男，但2009年至2015年，因演電視喜劇《Parks and Recreation》的傻氣搞笑角色Andy Dwyer，為增強喜劇感不惜增磅。

監製很喜歡他的演出，因而把他由只演一季的配角，躍升為主要角色。這6年來，其體重達一度高達300磅。但肥胖身材影響健康且令他變得抑鬱，加上為爭取演《銀河守護隊》，於是決心減肥。

▲ 《銀河守護隊》演星爵。

他在6個月內瘋狂做運動，包括游泳、單車、跑步、搏拳、划船及舉重等減肥塑身。飲食上，每日固定攝取約4000卡的熱量，及配合大量量水分，持續排尿幫助身體代謝。

結果，減掉60磅肥肉，變身為令人眼前一亮的荷里活型男，由搞笑300磅肥佬變成搶手動作片猛男。

曾歷失婚的基斯，2017年跟前任妻子Anna Faris同發聲明宣佈離婚，結束8年婚姻。19年跟阿力舒華辛力加的女兒Katherine Schwarzenegger宣布結婚，至今二人常晒恩愛幸福。

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