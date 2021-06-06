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【調教你MIRROR】成員互揭入營後體會 最佳經理人花姐感慨：兒子不聽我話

娛樂 16:53 2021/06/06

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《調教你MIRROR》明天播出。

人氣男團MIRROR演出的ViuTV真人騷節目《調教你MIRROR》將於6月7日播出，今日各成員連同花姐及主持梁祖堯出席記者會，但成員Edan因工作未能出席，MIRROR 11子分享拍攝趣事，大讚經理人花姐調教完之後，令他們有好成果，更都想有節目《調教你花姐》。

MIRROR今日逐一發表感言，表示覺得出Camp後成員更加了解、體諒、關心，學識包容，以及用溝通解決問題，上了寶貴的一課。

今日MIRROR夥花姐及梁祖堯出席記者會。（曾耀輝攝）

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花姐決定讓MIRROR 12子入Camp接受梁祖堯調教，跟他們不見多日，自言：「未試過咁多日冇見呢班仔仔。」主持梁祖堯則笑道：「上次《調教你男友》後，曾想過開『女友版』、『奶奶版』，最後原來是MIRROR版。他們不像上次的『男友們』是素人，已經是明星，而且有12個，調教難度會比較多。」

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花姐感慨沒調教兒子

席上眾人封阿祖和花姐為「最佳導師」和「最佳經理人」，由AK及Lokman為阿祖及花姐加冕。花姐搞笑：「我是否需要繞場一周？」

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身為人母的花姐，卻感性道：「因為我有兩名兒子，他們處於反叛期時，都不會聽我的話，磨擦愈來愈多。同樣地，我無法調教MIRROR這12個兒子，便交給別人調教。」

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提到Lokman於宣傳片中爆喊感迷失，Alton及AK卻否認Lokman有喊過，只是被黑鋒針刺到變腫，Lockman說：「不知為何好容易就放心同阿祖交心，現在沒有迷失了，疫情時沒工作才亂鑽牛角尖，但這是經歷。」

記者：梁樂欣

同場加映：MIRROR演唱會精華

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