【建造業】陳茂波︰未來數年工務工程每年開支逾千億

▲ 陳茂波上星期出席香港建造學院院校發展工程竣工典禮。（財政司司長網誌圖片）

財政司司長陳茂波表示，發展基建工程關係到市民的生活質素，政府一直積極大力投資，他估計，未來數年政府工務工程每年開支均超過一千億元，加上私人發展項目，建造業整體工程額每年約在3000億元水平，可創造逾30萬個就業機會，反映香港對建造服務需求持續殷切。

建造業最新失業率為10.9%，陳茂波今在網誌中指，雖然數字仍高，但只要為工地提供妥善安全的免疫屏障，相信建造業就業情況有望穩步改善。

不過，他指出，香港建造業正面對多方面的挑戰，特別是從業員「高齡化」及技術老化的問題，強調港府已從多方面採取策略應對，包括應用創新科技、提供專業化培訓和推動從業員年輕化等。

創新科技方面，除了2018年在財政預算案撥款10億元成立「建造業創新及科技基金」，鼓勵及支持業界採用科技和創新的建築方法外，工務工程去年開始已採用數碼工程監督系統，由規劃、興建，以至工程各環節的監督都引入最新技術，令施工更安全，同時提高工程的效率和質量。

他續指，過去10年，政府向建造業議會合共撥款6億2千萬元的培訓資源，協助應對業界對技術工人的需求。而香港建造學院亦積極為課程進行資歷架構認證。在政府、建造業議會及業界的努力下，議會在這10年間已培訓超過4萬名從業員，為業界注入新力量。

陳茂波又勉勵年輕人，指無論在哪個行業，只要有夢想，努力學習、攜手向前，一定可以找到自己發展的天地。

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責任編輯：林曉君