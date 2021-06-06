【創新科技】東涌東填海工程利用人工智能技術進行監察　工程團隊可即時掌握地盤狀況

▲ 東涌東填海而得的房屋及商業用地。（政府新聞處）

發展局局長黃偉綸提到，正在施工的東涌東填海工程透過數碼化管理平台，用上超過30項創新技術，如物聯網、雲端系統、人工智能、衛星導航、智能安全措施等，收集並整合地盤各項施工數據和紀錄，模擬地盤的運作，讓工程團隊可以即時掌握整個地盤的狀況，加強安全以及與業界的科研合作，推動智慧城市發展。

即看東涌東填海工程創新中心如何善用創新科技：

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發展局局長黃偉綸今日（6日）發表網誌，提到東涌新市鎮擴展區是大嶼山首個智慧型低碳社區試點，而東涌東填海工程創新中心（InnoTCE）內設有數碼化管理平台，平台採用嶄新的數碼分身技術，透過物聯網感測器，收集並整合工地各項施工數據和紀錄，然後傳送至應用建築信息模擬技術的智能平台，以模擬地盤的運作，在虛擬空間為工地構建一個同步的「數碼分身」，讓工程團隊可以即時掌握整個工地的狀況，作出快捷及準確的決策，促進日常工地管理和團隊間的協作。

他亦提到，為確保地盤安全，工程團隊引入人工智能技術，監察具高風險的工作，地盤內的人工智能攝像機，具備分析、機器學習等技術，能全天候監察地盤內主要車道及一些具風險的限制區域。他舉例指，例如為海上工程而設的智能船隻闖入預警系統，能夠辨認工程船隻，當發現非工程船隻在警示區域，便會立即通知監督人員跟進，勸籲和帶領相關船隻離開。

他表示，工程團隊積極與業界、學術界和科研界合作，研發提升工程技術和質量的建築科技，如最新研發的「被動式輻射製冷塗層」是一種零耗能，並無需製冷劑的降溫技術，塗在建築物屋頂或外牆，能降低表面溫度，從而節省空調耗能。

另外，黃偉綸提到東涌東填海工程亦採用全球導航衛星系統（GNSS）技術，把監測站連接到衛星群，配合雲端計算，可以實時監測填海沉降的幅度，並指此技術有助提升施工效率和質量。

黃偉綸在網誌最後感謝土拓署同事的努力，從一開始便把東涌東填海工程工地建設為「智慧工地」，標誌着政府全力把東涌新市鎮擴展區發展為一個智慧型、綠色及低碳社區的決心。他期待填海工程如期完成，切實改善市民的生活環境，令香港成為一個宜居宜業的智慧城市。

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記者：曾卓鋒