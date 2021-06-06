【躉船起火】多區區議員斥政府各部門協調失當　居民難即時獲資訊致恐慌

▲ 多區區議員今日舉行記者會回應事件。（陳靜儀攝）

昂船洲早前有躉船發生三級大火，令西九龍一帶受濃煙和異味影響。多區區議員今日聯合舉行記者會回應事件指，政府各部門在是次事件的處理上欠協調，令訊息發布緩慢，反映部門間的通報機制上有改善空間。

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青衣南對開昂船洲早前有躉船發生三級大火，西九龍多區受帶有異味的濃煙影響。6名來自油尖旺、葵青和深水埗區的區議員指，當日總共收到約150宗市民求助，有人感到頭痛，腹瀉，噁心不適，氣促，眼痛，喉乾等等，更有人誤以為當區正在施放催淚彈。

葵青區區議員蔡雅文表示，當晚消防處除了需要著手救火，還要同時應付20多宗西九龍一帶的疑似火警的報告，並在火警後發生近5小時才在不同的媒體向公眾通報事件。他認為政府應該建立更彈性評估消息發放的準則，確保所有重要資訊能及早向市民發放，避免市民面對不必要的恐慌。

深水埗區議員黃傑朗則指，民政事務處一向有地區應變協調機制，惟有關機制不包含海上火災及氣體洩漏等情況，所以儘管是次意外影響多區市民，有關機制仍未能啟動，反映現行機制存在漏洞。

葵青區區議員郭子健表示，當天晚上葵涌和青衣多個屋苑都因濃煙而導致警鐘誤鳴，多名區內的居民紛紛報警求助，誤以為有火警發生，而到街上暫避。

葵青區區議員張文龍指出，是次事件中環保署的角色被動，至今仍未有詳細交代事故對公眾的影響，他認為未來如果有同樣的事件發生，環保署應更主動向公眾解釋。

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記者：陳梓蔚