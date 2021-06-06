  • 28°C
香港時間 : 2021608日 (週二) 00:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【躉船起火】多區區議員斥政府各部門協調失當　居民難即時獲資訊致恐慌

社會 16:11 2021/06/06

分享：

熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

多區區議員今日舉行記者會回應事件。（陳靜儀攝）

昂船洲早前有躉船發生三級大火，令西九龍一帶受濃煙和異味影響。多區區議員今日聯合舉行記者會回應事件指，政府各部門在是次事件的處理上欠協調，令訊息發布緩慢，反映部門間的通報機制上有改善空間。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

青衣南對開昂船洲早前有躉船發生三級大火，西九龍多區受帶有異味的濃煙影響。6名來自油尖旺、葵青和深水埗區的區議員指，當日總共收到約150宗市民求助，有人感到頭痛，腹瀉，噁心不適，氣促，眼痛，喉乾等等，更有人誤以為當區正在施放催淚彈。

葵青區區議員蔡雅文表示，當晚消防處除了需要著手救火，還要同時應付20多宗西九龍一帶的疑似火警的報告，並在火警後發生近5小時才在不同的媒體向公眾通報事件。他認為政府應該建立更彈性評估消息發放的準則，確保所有重要資訊能及早向市民發放，避免市民面對不必要的恐慌。

深水埗區議員黃傑朗則指，民政事務處一向有地區應變協調機制，惟有關機制不包含海上火災及氣體洩漏等情況，所以儘管是次意外影響多區市民，有關機制仍未能啟動，反映現行機制存在漏洞。

葵青區區議員郭子健表示，當天晚上葵涌和青衣多個屋苑都因濃煙而導致警鐘誤鳴，多名區內的居民紛紛報警求助，誤以為有火警發生，而到街上暫避。

葵青區區議員張文龍指出，是次事件中環保署的角色被動，至今仍未有詳細交代事故對公眾的影響，他認為未來如果有同樣的事件發生，環保署應更主動向公眾解釋。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚

相關文章

【躉船起火】昂船洲躉船火警焚燒約15小時終救熄　濃煙影響附近居民消防處曾呼籲關閉門窗
09:22 2021/06/03
【躉船起火】昂船洲躉船火警焚燒約15小時終救熄　濃煙影響附近居民消防處曾呼籲關閉門窗
【毒霧襲港】昂船洲2000噸金屬廢料躉船起火　一文睇各區污染情形深水埗淪重災區
11:55 2021/06/03
【毒霧襲港】昂船洲2000噸金屬廢料躉船起火　一文睇各區污染情形深水埗淪重災區
【呼吸有害】昂船洲2000噸金屬廢料躉船起火　深水埗可吸入懸浮粒子超標2倍
16:28 2021/06/03
【呼吸有害】昂船洲2000噸金屬廢料躉船起火　深水埗可吸入懸浮粒子超標2倍

你可能感興趣

【躉船起火】昂船洲躉船火警焚燒約15小時終救熄　濃煙影響附近居民消防處曾呼籲關閉門窗
09:22 2021/06/03
【躉船起火】昂船洲躉船火警焚燒約15小時終救熄　濃煙影響附近居民消防處曾呼籲關閉門窗
【毒霧襲港】昂船洲2000噸金屬廢料躉船起火　一文睇各區污染情形深水埗淪重災區
11:55 2021/06/03
【毒霧襲港】昂船洲2000噸金屬廢料躉船起火　一文睇各區污染情形深水埗淪重災區
【呼吸有害】昂船洲2000噸金屬廢料躉船起火　深水埗可吸入懸浮粒子超標2倍
16:28 2021/06/03
【呼吸有害】昂船洲2000噸金屬廢料躉船起火　深水埗可吸入懸浮粒子超標2倍
意外事故 青衣 葵青區 深水埗區 環保署 火災 頭痛

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶