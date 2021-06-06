【疫下旅遊】旅發局首次舉辦網上藝術導賞團　向海外人士介紹本地禪繞畫等藝術

▲ 維港景色的「禪繞畫」。（旅發局影片截圖）

疫情下，外國旅客難以親身訪港感受本港藝術的氛圍。旅遊發展局今（6日）表示，本港剛過去的5月舉辦了多項大型藝術活動，包括於香港會展舉辦的「巴塞爾藝術展」，讓外國傳媒和旅客通過網上參加各藝術活動，包括展示亞洲及其他地區多元藝術圖景，具有歷史意義的作品、以及新晉藝術家及藝廊展覽。旅發局亦首次舉辦「虛擬藝術工作坊」，借助各藝術文化活動，維持香港在國際的曝光率。



旅發局共舉辦了7場「虛擬藝術工作坊」，有近230名來自內地﹑東南亞﹑日本、韓國﹑英國、美國、法國、加拿大及澳紐等地的記者，及熱愛香港文化的人士參與，在45分鐘的行程中，參加者可繪畫維港景色的「禪繞畫」，還可以參加導賞團，參觀香港藝術館、西九文化區及巴塞爾藝術展等。



這趟藝術文化旅程除了讓參加者深入了解香港藝術活動及文化外，還為香港帶來不俗的宣傳成效，包括逾200社交媒體分享，接觸率達450萬，全球宣傳效益逾3,900萬元。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜