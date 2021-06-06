【引狼入室】丈夫殉職人妻獲社長「包養」　慘害女兒遭性侵染性病數度尋死

▲ 日本一名50多歲工廠社長，在照顧殉職員工遺孀期間，多次性侵其女兒，令對方染性病。

日本大阪地方法院日前審理一宗性侵案。一名50多歲的工廠社長，10年前得知員工殉職後，以「照顧遺孀」為由，包養員工妻子及女兒。人妻原以為找到「靠山」，沒想到自己引狼入室；社長自員工女兒小學起性侵對方，導致女兒染性病及陷入抑鬱，數度尋死。人妻為此感後悔，指「對不起死去的先生……」。

人妻視社長為大恩人

據日媒《文春online》報道，該名人妻的丈夫在「山本社長」（化名）所屬的工廠裏工作，10年前殉職，遺下妻子及兩名子女。山本社長見遺孀的慘況，決定聘請她到工廠工作，又給予一筆高額補償金，助她照顧兩名小孩。人妻感激社長適時伸出援手，視對方為大恩人。

已婚的山本社長，對人妻另有意圖，希望對方成為他的情婦，兩人逐開展不正常的關係。人妻沒想到自己引狼入室，女兒因此受到性侵犯。女兒出庭作供時表示，社長自她小學起曾多次進行性侵，亦會拿情趣玩具入侵她下體，導致她身心嚴重受創，更驗出性病。

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女兒陷抑鬱欲尋死

女兒受社長威脅，一直不敢和媽媽訴說苦況。直至2019年，她在網上和朋友傾訴，得知社長的惡行極其嚴重，屬性侵犯及性騷擾，令她痛苦不已，陷入抑鬱，並寫下遺書決意尋死。

媽媽發現遺書後，才得知女兒一直受社長折磨，兒子亦曾受虐打，隨即報警處理。警方調查後拘捕山本社長，惟他否認犯案，指人妻女兒只是「乳臭未乾的小女孩」，自己甚麼也沒做。

回想女兒多年來所受的委屈，媽媽作供時不禁淚灑法庭，表示「我對不起我死去的丈夫……我女兒的痛，希望司法能還給她公道，制裁惡人。」，現時案件仍在審理當中。

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責任編輯：王明芳