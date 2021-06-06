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【行賄罪】何志平上月向美國最高法庭提覆核

政治 17:30 2021/06/06

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何志平已就行賄罪向美國最高法院提出覆核申請。（資料圖片）

民政事務局前局長何志平2019年因賄賂和洗黑錢罪成，在美國被判囚3年，去年6月出獄後回港。最新法庭文件顯示，何志平於上月26日向美國最高法院提出覆核申請（writ of certiorari）。

何志平在覆核申請提出2項問題，包括控罪書稱何所犯罪行與美國「國內相關」（domestic concern），但又指控他與美國國內不相關，是互相矛盾。

另一問題則指法庭未有跟從一個案例作裁決。美國司法部上周五（6月4日）回覆法庭指，司法部放棄就案件答辯，除非法庭要求答辯。

目前未知最高法院何時審理案件，美國法院網站顯示，最高法院只會在覆核申請涉「全國性的重大問題」、「可協調上訴法院爭議裁決」或「可能具有先例價值」才會審理。

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責任編輯：林曉君

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