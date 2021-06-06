【兩台大戰】ViuTV強勢推《造美人》+《調教你MIRROR》 J2《鬼上你架車》硬撼MIRROR

▲ J2於6月7日播出《鬼上你架車》。

由MIRROR成員合體演出的《調教你MIRROR》將於6月7日播出，另外同日並有《造美人》，被視為ViuTV的重頭綜藝節目，TVB方面，將於明天晚上10:30播出由陳展鵬、黃翠如任客席主持回顧疫情的節目《500日後》，而J2也會播出方力申、當奴主持靈異節目《鬼上你架車》，迎戰《調教你MIRROR》。

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無綫與ViuTV的節目大戰成網民話題，繼《ERROR自肥企画》造成話題後，ViuTV將於周一晚（6月7日）9時半起連播3個綜藝節目，包括全新製作另類選美節目《造美人》，人氣男團MIRROR的真人騷《調教你MIRROR》，以及早前已播出10集的《中女唔易做》。

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面對ViuTV的綜藝節目來勢汹汹，TVB不敢怠慢，雖然曾志偉曾揚言揚言未有收視壓力，又指ViuTV節目收視跟翡翠台仍有距離，只能跟J2台相比。

▲ 《鬼上你架車》於J2播出。

不過，在本周起，J2台亦加強節目內容，原在myTV SUPER收費頻道播放的《鬼上你架車》，放在J2台逢一至五晚上11時播出。

▲ 高海寧任嘉賓講俾鬼責經驗。

節目由方力申及唐劍康（當奴）主持，每集邀嘉賓講靈異經歷，如首集便有高海寧講被鬼責的恐怖事件，頗有噱頭，相信是為迎戰ViuTV的強勢綜藝節目，而作出新調動。

同場加映：高海寧訪問