【隨機殺人】25歲無業男稱家庭不順泄憤　街頭隨機斬人造成6死14傷

▲ 有無業男子在街頭隨機斬人。

安徽省安慶市昨日（5日）發生隨機殺人事件，一名25歲無業男子持刀在市區攻擊路人，導致6人死亡，14人受傷。警方調查指，兇手疑因家庭不順、悲觀厭世而洩忿行兇，目前已被捕。

據內地媒體報道，事發於昨日下午4時許，在安慶市人民路步行街，一名男子突然向街上民眾揮刀攻擊。有目擊者稱，當時街上有不少人，突然傳出尖叫聲，其後見到多人倒在地上，更多人在驚慌逃竄，後來才知道有男子持刀瘋狂攻擊路人。

▲ 疑兇被帶走。（影片截圖）

疑犯稱悲觀厭世行兇

事件造成6死、14人受傷，傷者目前仍在救治。當地警方表示，下午4時半接報後，即時前往現場，並將疑兇逮捕。警方指，涉事吳姓疑兇現年25歲，目前無業，初步調查指，他因家庭不順、悲觀厭世而行兇泄憤，目前已被拘留，警方會加快調查，依法予以嚴懲。

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據了解，中國近一個月來已發生3宗隨機殺人事件，包括5月25日有大連男子因投資失利，開車隨機撞死5人；5月29日，南京一名男子因感情糾紛，在鬧市駕車撞死前妻，並下車斬殺6名試圖阻止他的路人。

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責任編輯：王明芳