  • 28°C
香港時間 : 2021608日 (週二) 00:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【隨機殺人】25歲無業男稱家庭不順泄憤　街頭隨機斬人造成6死14傷

健康 17:49 2021/06/06

分享：

熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

有無業男子在街頭隨機斬人。

安徽省安慶市昨日（5日）發生隨機殺人事件，一名25歲無業男子持刀在市區攻擊路人，導致6人死亡，14人受傷。警方調查指，兇手疑因家庭不順、悲觀厭世而洩忿行兇，目前已被捕。

據內地媒體報道，事發於昨日下午4時許，在安慶市人民路步行街，一名男子突然向街上民眾揮刀攻擊。有目擊者稱，當時街上有不少人，突然傳出尖叫聲，其後見到多人倒在地上，更多人在驚慌逃竄，後來才知道有男子持刀瘋狂攻擊路人。

疑兇被帶走。（影片截圖）

疑犯稱悲觀厭世行兇

事件造成6死、14人受傷，傷者目前仍在救治。當地警方表示，下午4時半接報後，即時前往現場，並將疑兇逮捕。警方指，涉事吳姓疑兇現年25歲，目前無業，初步調查指，他因家庭不順、悲觀厭世而行兇泄憤，目前已被拘留，警方會加快調查，依法予以嚴懲。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

據了解，中國近一個月來已發生3宗隨機殺人事件，包括5月25日有大連男子因投資失利，開車隨機撞死5人；5月29日，南京一名男子因感情糾紛，在鬧市駕車撞死前妻，並下車斬殺6名試圖阻止他的路人。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳

相關文章

【Netflix紀錄片】冷血連環殺人犯信奉撒旦教　性侵肢解無惡不作仍吸引女粉絲追隨
16:46 2021/01/22
【Netflix紀錄片】冷血連環殺人犯信奉撒旦教　性侵肢解無惡不作仍吸引女粉絲追隨
【恐怖情人】36歲男子無法忍受情婦愛上他人　殺人後欲烙印自己名字在屍身【附恐怖情人特徵】
18:36 2021/03/25
【恐怖情人】36歲男子無法忍受情婦愛上他人　殺人後欲烙印自己名字在屍身【附恐怖情人特徵】
【詭屋驚凶實錄3】自稱被惡魔纏身行兇殺人　美國首宗以「鬼上身」為抗辯理由案例
16:44 2021/06/03
【詭屋驚凶實錄3】自稱被惡魔纏身行兇殺人　美國首宗以「鬼上身」為抗辯理由案例

你可能感興趣

【Netflix紀錄片】冷血連環殺人犯信奉撒旦教　性侵肢解無惡不作仍吸引女粉絲追隨
16:46 2021/01/22
【Netflix紀錄片】冷血連環殺人犯信奉撒旦教　性侵肢解無惡不作仍吸引女粉絲追隨
【恐怖情人】36歲男子無法忍受情婦愛上他人　殺人後欲烙印自己名字在屍身【附恐怖情人特徵】
18:36 2021/03/25
【恐怖情人】36歲男子無法忍受情婦愛上他人　殺人後欲烙印自己名字在屍身【附恐怖情人特徵】
【詭屋驚凶實錄3】自稱被惡魔纏身行兇殺人　美國首宗以「鬼上身」為抗辯理由案例
16:44 2021/06/03
【詭屋驚凶實錄3】自稱被惡魔纏身行兇殺人　美國首宗以「鬼上身」為抗辯理由案例
情緒病 謀殺 罪案 罪行 家庭關係

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶