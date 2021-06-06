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【壓力爆煲】調查指疫情下照顧者壓力大　逾7成人失眠近4成人要借煙酒零食減壓

社會 17:51 2021/06/06

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半島青年商會在今年4至5月進行電話及網上問卷。（商會提供）

一項有關疫情下照顧者的壓力指數及情緒支援問卷調查發現，照顧者在疫情下每天平均照顧時數近11小時，91%照顧者表示覺得照顧工作太多，無法應付，37%要借助煙酒、藥物、零食等方式減壓。

半島青年商會在今年4至5月進行電話及網上問卷，收到315份回覆，調查結果顯示，44%受訪照顧者壓力指數達至「高」或以上，76%受訪者表示出現失眠或難以入睡的情況，89%照顧者認為自己沒有時間消遣。

61%照顧者希望，有更多對自己情緒疏導的支援，亦有逾3成照顧者希望得到照顧訓練服務、家居照顧服務、服務轉介支援和輔導服務。

商會建議，政府應對照顧者提供更多情緒及現⾦⽀援，例如協助支付費用予代替照顧人員，加強宣傳使照顧者認識照顧自我情緒的需要及重要性等。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

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責任編輯：黃悅晴

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