【打擊販毒】海關機場檢獲約50公斤懷疑氯胺酮拘兩男　市值約2780萬元

▲ 香港海關昨日（5日）在香港國際機場檢獲約50公斤懷疑氯胺酮，估計市值約2780萬元，並拘捕2名男子。（海關提供）

香港海關昨日（5日）在香港國際機場檢獲約50公斤懷疑氯胺酮，估計市值約2,780萬元，並拘捕兩名男子。

海關人員昨日在香港國際機場檢查一件從巴基斯坦到港，報稱載有食品的空運貨物，在10個紙箱的其中3個，發現該批懷疑氯胺酮收藏在香料包裝袋內，並與其他食品混雜一起。跟進調查後，海關人員昨日在香港國際機場拘捕兩名分別19歲和41歲懷疑涉案男子，案件仍在調查中。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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記者：曾卓鋒