【回港易】政府將調整中高易名單分類並以「小區」作為最小單位　另參考內地及澳門通報確診個案

▲ 政府將進一步調整回港易計劃下的暫不適用風險地區名單。（資料圖片）

政府發言人今日（6日）表示，為進一步做好回港易計劃的風險管理，政府進一步調整回港易計劃下的暫不適用風險地區名單，除包括國家衞健委所列的內地按疫情調整的中風險地區、高風險地區外，亦會參考內地及澳門衞生部門通報的確診及感染個案，以及相關部門正式發布的資料。同時，為確保在香港的入境口岸能順暢執行風險地區名單，相關地區所列範圍將以小區為最小單位，而不會細分小區內個別樓數或期數。

另外，發言人提到，留意到廣州市已宣布嚴格落實管控要求，確保中、高風險地區內人員不能離開區域，並呼籲市內民眾非必要不離開廣州市，而如須離開廣州市，由6月7日中午12時起須持有48小時內核酸檢測陰性證明。

發言人續指，特區政府會繼續與內地及澳門當局就三地疫情防控措施保持緊密溝通和聯繫，並適時按本地和內地疫情發展及風險評估調整計劃暫不適用的風險地區名單。有意使用回港易計劃的香港居民，須預先查看載於政府特設網頁的風險地區名單，並避免在回港前到被內地列為中風險等級地區或高風險等級地區附近範圍。

此外，明天（7日）中午起，佛山市民若離開佛山市或廣東省，須持有48小時內核酸陰性證明。

現時中國內地的中或高風險等級地區名單：

安徽省六安市裕安區：恒大御景灣小區 3 期

廣東省廣州市荔灣區：龍津街、錦龍匯鑫閣、白鶴洞街、中南街、東漖街、衝口街

廣東省廣州市海珠區：瑞寶街南洲名苑海棠閣(A 棟、B 棟、C 棟)

廣東省廣州市番禺區：洛浦街錦繡半島社區錦繡東區(16 棟、17 棟、18 棟)

廣東省佛山市禪城區：石灣鎮街道綠茵鳴苑小區

廣東省佛山市南海區：桂城街道華福御水岸小區

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記者：曾卓鋒