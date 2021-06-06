【旅遊業困境】聶德權指有約1700位旅遊從業員獲聘於疫苗接種中心工作　有從業員表示感到安心：起碼5個月有工作

▲ 公務員事務局局長聶德權呼籲市民盡快接種疫苗。（資料圖片）

新冠肺炎疫情重創本港各行各業，其中旅遊業更是首當其衝，多名旅遊業從業員面臨失業困境。公務員事務局局長聶德權提到，新冠病毒疫情來襲，旅遊業是受重創行業之一，影響猶在，部分從業員獲聘短期職位擔任疫苗接種中心行政支援工作，解燃眉之急。他亦提到，有從業員慨嘆眼前困境前所未見，指當中的徬徨、無助不足為外人道，目前引頸以待起飛的一天，強調關鍵就在疫苗接種。

即看短片內容了解旅遊業現時實況：

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公務員事務局局長聶德權在Facbook刊登一條短片，提到在「防疫抗疫基金」創造職位計劃下，政府聘請約1,700位旅遊從業員短期擔任24間疫苗接種中心運作管理及行政支援工作。

短片內容亦包括訪問兩名旅遊業從業員，其中一名受訪的旅遊業從業員成先生表示，自己一直於旅遊巴公司工作，至今近20年，惟因疫情關係公司停業，曾一度預備轉行，之前絕對未試過這樣差的情況，因為到現在已停業一年，是前所未有。」

他表示，政府推出創造職位計劃，提供臨時職位予從業員，他才稍為感到安心，並認為是一個好計劃，「起碼5個月有工作、有收入，還可以堅持下去。」

另外一名受訪者為外遊領隊Paul，他認為疫苗計劃與旅遊業復甦息息相關，期待協助更多市民接種後，令社會恢復正常，旅遊業也可以重振聲威，「所以我們在這裡返工的每位旅遊業同事，都好希望更多人來注射疫苗，之後就到旅遊業復甦的一日！」

聶德權引用旅議會名譽顧問、旅遊業疫苗中心行政支援計劃召集人胡兆英指，自去年封關後整個業界停頓，差不多所有的從業員已經離開了業界。他呼籲從業員及大眾盡快接種疫苗，協助建立社區保護屏障，讓所有人都能盡快恢復正常生活。

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記者：曾卓鋒