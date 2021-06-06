【調教你MIRROR】成員互爆鏡頭後秘密　12子入營後放下心結友情更深【多圖】

▲ MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、江𤒹生（Anson Kong）、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）、姜濤和邱傲然（Tiger）均現身宣傳及受訪。

ViuTV真人騷節目《調教你MIRROR》將於6月7日首播，梁祖堯、黃慧君（花姐）和MIRROR 11子齊齊出席宣傳活動，相信定必令一眾鏡粉十分期待。

除了呂爵安（Edan）因工作在身外，其他MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、江𤒹生（Anson Kong）、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）、姜濤和邱傲然（Tiger）均現身宣傳，並齊齊接受TOPick訪問。

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姜濤爆Jer有包袱

談到偶像包袱，姜濤隨即說：「包袱最大其實是Jer，我化妝整頭甚麼也沒有。」被問到有沒有貼雙眼皮膠紙時，姜濤立即不再發言，而其他成員都高叫：「唉啊！問得真好！」

Anson Lo表示：「在這個Camp我學會了一件事，原來臨睡前貼雙眼皮膠紙是最Work的，我是跟一個人學習的。」Jer說：「姜濤就是這樣，只會說別人。」姜濤回應：「他（Jer）真的很喜歡拖人落水。」

對於需要素顏示人，Jeremy指：「阿Jer說不擔心。」AK爆料：「阿Jer懂得P圖。」Jer指Anson Lo不怕，「他每天起床化全妝，手持Go-pro說『我剛剛睡醒』。」Anson Lo謂：「繼續作吧！我沒有錄過這些。」AK笑言：「他們可以在後面自己打場交。」

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▲ 成員都成長了。（曾燿輝 攝）

《調教你MIRROR》快將播出，AK說：「這個節目如阿祖所言，他想我們放下這兩年來儲下的包袱、壓力等，想幫我們卸下。」

他續指：「阿祖也說得對，妝容對我們來說是多了一種包袱，或是對人與人之間是多了一層隔膜，所以這些畫面很珍貴，不會經常見到的。」

▲ 姜濤揭成員秘密。（曾燿輝 攝）

成員解開心結

被問到是否解開了心結，Lokman說：「因為在Camp內的相處時間較多，之前錄節目也沒試過12個一起去，但今次真的12個一起去，一定要這樣相處一陣時間。那便會多了時間傾偈及相處，也多了時間去了解及溝通，漸漸地將一層層的牆撕開了。」

Jeremy謂：「因為是密集式一起住，除了拍攝Item外，其餘的空閒時間讓大家更加了解大家。吃飯後大家坐在一旁聊天，那些時間會令大家更相信大家及更加團結。」

Alton覺得：「不可以用心結來形容的，純粹是一直以來的相處時間不陪多，可以分享一件小事，我們在晚上踩單車，Jeremy也有跟在一起。平時我們很少一起玩，但那一晚上，我們在裝壞人欺負他，『你的單車很美啊！』、『借來踩踩吧！』若不了解我們的話，可能會以為我們在商討甚麼，實質上我們就是這麼無聊。」

▲ Jeremy更見活潑。（曾耀輝攝）

Ian認為：「Jeremy也可以合群一點的。」Jeremy隨即道：「你有本事便爆張相出來。」

AK補充：「因為我們的單車之旅實在是太開心了，我們演繹了一種本土味道很濃郁的短劇，拍了一張非常經典的照片，應該沒機會讓大家看的。若有機會給大家看的話，應該是十年之後的事，可能大家也能等到這天。」

Lokman笑指：「當這張相不會影響到我的人生，便會給大家看。」

▲ （曾燿輝 攝）

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Ian解釋：「只不過是一張團隊照，照片內的大家都沒穿上身衣服，但Jeremy則堅持不肯，我們不停地跟他說數十年後再看這張相定必會後悔。有些事過了便返不到轉頭。」

Jeremy肯定地說：「我從來沒有後悔過自己做這個決定。」Ian指：「重點是他企得太近，我們Cut不走他，構圖被破壞了。」

▲ 有笑有淚。（曾燿輝 攝）

爆鏡頭後秘密

被問到有否跟進粉絲的鏡頭不會出街時，AK回應：「我想有很多鏡頭都不能出街，我想拍攝到粉絲的話，公司也會自動處理，且會懂得保護我們，知道甚麼是不能出街的。」

姜濤說：「我昨晚已看了那集，是不會令他們的樣貌曝光的，全都是矇的，這些可放心。」AK笑言：「我們的樣貌也矇的。」姜濤配合道：「也可以的。」

▲ 姜濤已沒事。（曾燿輝 攝）

成員不存競爭

團隊之間會否有競爭？Lokman覺得：「可能不是競爭，是替自己擔心？去年疫情時會在想怎麼辦，每天都在擔心。」

AK會擔心如何在現實世界內生存，「花姐也跟我們說娛樂圈很複雜、很難行，當時《全民造星》比賽只是一個小型娛樂圈模式，我們12個入這公司後也會存在這模式內。總會有客戶較喜歡這個，不喜歡那個，大家也會明白，會擔心自己的定位。」

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▲ Lockman說大家放下心結。（曾燿輝 攝）

問到MIRROR會否計劃齊齊觀看節目時，姜濤覺得「應該看節目的，並要約在一起吃餐飯，這餐飯是誰請呢？」AK說：「阿Jer獲獎未請食飯！」Jer回應：「姜濤你Book場。」姜濤說：「我Book場，你請客。」

Tiger罕有地發言：「我說一句公道說話，今天有誰沒來？」眾人大呼：「Edan！」Tiger說：「他為何沒來？工作嘛。大家最近經常在電視上看見他，我不理會他們夾份或是兩餐。」

Alton認為：「夾份是一定不可以的。」AK覺得：「今年可以阿Jer先請，Edan明年也很大機會獲獎的。今年則由阿Jer先請吧。」眾人齊聲說：「Yeah！多謝阿Jer！」姜濤看着Jer道：「再拖我落水吧！」

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▲ （曾燿輝 攝）

被問到Anson Lo是否最近拍戲時，AK問：「他也想請嗎？」Stanley說：「那便多一餐了。」眾人大叫：「多謝大佬！」Anson Lo則謂：「不要碰我！」

Jer爆料指：「近期很多電影都找了Anson Lo拍。」Anson Lo指：「阿Jer請是OK的，他前數天才跟我說想請客。」Jer說：「你別嘈，先答問題。」

問到誰哭得最多？AK指：「我們喝的是葡萄汁來的，不是酒精。不過葡萄汁有些神奇力量，喝後有如被蜜蜂針腫了。」

Alton補充：「葡萄汁內有豐富的果糖，吸收後會多了安多酚，便會供上腦，很講得。」AK說：「誰哭得最多我不知道，但肯定有個人沒有哭過，他就是Edan，所以今天沒他份。」

▲ 更見齊心。（曾燿輝 攝）

姜濤否認厭世

姜濤日前的帖文引起大家注意，他否認感到厭世，Frankie指：「他一直都想退休了。」姜濤澄清：「我英文不太好，以為是疲倦的意思，我上網Google後發現是解作厭捲，有點嚴重，但未至於是厭世。」

AK提議他：「下次打中文吧！」Jer同意指：「攰，一個字便好了。」

姜濤說：「沉澱了一段日子後，無謂再去想一些自己消化不到的事情，之前發生了一些事情可能消化不到，Keep住做自己應做的事便好了。」

被問到是否太大壓力？他說：「其實我們每位也很大壓力，可能是我承受的能力比較差。」兄弟們讚他：「你很叻仔了！」

▲ 成員封阿祖和花姐為最佳導師及最佳經理人。（曾燿輝 攝）

問到入營後與花姐的關係有否改善，Lokman指花姐真的會聽多了他們的說話，「真的會思考的久一點，但最後決定權也在她手。」

Tiger笑言：「我夠膽說句是沒分別。」Lokman指：「起碼肯去聽，也是一大步了。」

Tiger和姜濤獲安排對話，Tiger指：「我和姜濤都是內向的人，真的沒機會去溝通。工作還工作，真的很少會約出來去玩。日積月累下便跟他很少溝通，但去Camp之後便好了。我覺得畀心機做便會讓人看見的。」

▲ （曾燿輝 攝）

記者：梁樂欣

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