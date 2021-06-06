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【母愛偉大】胡杏兒產後火速修身　飛往上海開工：我會繼續給BB提供母乳

娛樂 18:27 2021/06/06

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胡杏兒產後復工。

今年四月才𧩙下幼子Liam的胡杏兒，今日以形象大使身份亮相上海一個歷史悠久的護膚品牌活動，產後首度公開露面的她，狀態甚勇。

杏兒表示原先沒打算這麼快復工；自己也想在港多陪家人，但去年參加的綜藝節目《演員請就位2》獲得很大迴響，當時已有廣告商斟她拍攝，然而因身懷六甲始終有所不便，所以大家都願意等到她分娩後才進行拍攝，或出席活動。

而今次提早動身，主要是稍後也準備為一部時裝劇開工；故入組前也是時候先完成手頭上的廣告工作。而今次邀請她擔任形象大使的廣告商很有誠意，在對方的打動下，樂意提早開工，今天的護膚品活動便是自己復工後的首個任務。

【星級媽媽】坐完月孖老公出關化身吃貨　 胡杏兒產後極速修身氣色好

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杏兒感謝奶奶幫忙

稍後將會先後到北京和天津拍劇的杏兒，預計也會在內地逗留三至四個月，此行二仔Ryan繼續同行陪伴左右，至於大、細仔 Brendan和Liam則在香港由奶奶代勞照顧。

杏兒感恩的說：「其實也捨不得離開兩個仔仔，尤其是初生的Liam ；幸好有奶奶幫忙，而我會繼續給BB提供母乳，我會將揼出來的奶冰鮮再直送返香港；越洋餵奶。醫生也建議BB出世後最好飲用母乳半年。」

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提到今次復工的狀態，杏兒也感滿意的說：「其實每次生完BB，我都有一種回春的感覺；無論皮膚和精神狀態上，可能荷爾蒙影響下，加上餵母乳，而大肚孕期有選用了合適的護膚用品，在各方面的配合下有所改善和幫助。」

同場加映：姚子羚訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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