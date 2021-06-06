【國安教育】教育局指推行國安教育建基於現有教育模式　將適時公布教材供中小學使用

▲ 教育局指會持續製作國安教育及國民教育的教材供中小學採用，將適時向學校公布。（經濟日報資料圖片）

香港善德基金會一項調查顯示，46%受訪學校指整體上未預備好推行國安教育，66%學校認為校內教師接受國安教育的專業發展不足夠，亦覺當局提供的相關專業支援不足，93%學校期望教育局提供相關教材及教學材料。(詳情即看：【下一頁】) 教育局發言人回覆表示，建議在學校推行國安教育的模式是建基於現有國民教育、《憲法》和《基本法》教育的模式，並不是全新事物，學校不應陌生，又說局方會持續製作國安教育及國民教育的教材供中小學採用，將適時向學校公布。

教育局發言人指，會參考有關報告了解受訪學校的意見，但指出，於中小學，國安教育的基礎是培養學生的國家觀念、民族感情、國民身分認同，以及共同維護國家安全的意識和責任感，讓學生循序漸進地認識國家歷史、文化、《憲法》和《基本法》，教育局建議在學校推行國安教育的模式是建基於現有國民教育、《憲法》和《基本法》教育的模式，在課堂內外加強不同科目的統籌，同時輔以全方位學習活動，這「多重進路、互相配合」的方式讓學校可因應校情有彈性地籌劃工作，但不是全新事物，學校不應陌生。

發言人又表示，理解學校領導及教師想做好國安教育，已開展為全港學校校長和教師安排配合課程的全面和有系統的國安教育培訓課程，包括知識增益講座、更新網上自學課程，以及全校課程規劃和相關科目具體教學策略的專業培訓系列。首三場網上知識增益講座已吸引合共超過8,000人參與。有關全校課程規劃和相關科目教學的專業培訓系列，亦將於稍後陸續推出，局方將於新學年透過教師網絡及學習圈，讓具豐富經驗的前線教師，進行學與教資源試教和分享教學經驗，向其他學校推廣有效的教學策略。

發言人亦指出，局方在公布有關課程框架時亦介紹相關學與教資源，包括為小學生和中學生新製作的有聲繪本、常識問題比賽、遊戲資源套等。教育局將持續製作教材供中小學採用，會適時向學校公布。

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責任編輯：黃悅晴