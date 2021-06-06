林鄭如約捧場　稱佩服Liza姐不斷創新

▲ 左起：八和會館主席汪明荃、特首林鄭月娥、香港中樂團藝術總監閻惠昌。（林鄭月娥Facebook圖片）

特首林鄭月娥早前在自己主持的「選委界別分組面面觀」，邀來八和會館主席、資深藝人汪明荃對談，節目中，汪阿姐直指不滿之處，又反客為主，追問資格審查委員會等問題，兩位阿姐的「火花」吸引近7萬人次觀看，收視率遠高於其他訪問。

不過，林鄭對汪明荃的「不滿」，似乎沒有不滿，她今晚如期應約，去看汪明荃的演唱會，林鄭在社交平台說，好高興能趕及演唱會的最後一場，她除了大讚兩小時的演唱會十分精彩，還說自己「特別特別佩服Liza姐的不斷創新的精神，為觀眾帶來更佳的文化藝術享受。難怪觀眾熱情高漲，『安哥』聲不絕。」

其實，林鄭當時還邀約了食物及衞生局前局長、全國政協委員高永文一起去欣賞汪阿姐的演唱會，不過，林鄭今日在Facebook上載的合照，就只有她和汪阿姐，以及香港中樂團藝術總監閻惠昌，不見高永文身影。

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