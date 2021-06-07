【昂貴藥物】增7藥納公院名冊治糖尿前列腺增生結節性硬化等　料4萬病人受惠減經濟負擔

▲ 醫管局總行政經理（專職醫療）老子超(左)及醫管局總藥劑師李成章。(洪芷晴攝)

藥物的昂貴費用往往令患者感到徬徨無助，醫管局本年度獲港府增撥1.27億元擴大7種藥物使用，包括用於治療慢性疾病及罕見病如結節性硬化症，料約4萬名病人受惠。現時有基金資助部分自費藥物，醫管局今年亦改進經濟審查機制，若病人持續申請，將扣減上一次療程的藥費開支，並只計算其家庭可動用收入的8成，助患者減輕負擔；局方將推出流動應用程式（App），料明年首季啟用，病人可憑推送得知申請進度及顯示資助使用情況，適時準備申請續期。

現時病人到公立醫院就醫，一般可憑醫生處方以標準費用獲通用及專用藥物，即每種藥物15元，最多以16周為徵收單位，如屬自費藥物則需自掏腰包，部分獲納入安全網範圍，病人如有經濟困難難以負擔，可申請撒瑪利亞基金和關愛基金以獲援助。

根據醫管局數據顯示，撒瑪利亞基金上年度批出逾4,400宗申請，共涉7.1億元，平均每宗獲批約16萬元；關愛基金方面，醫療援助項目首階段計劃則有逾2,860宗申請共涉6.4億元，平均每宗獲約22萬元資助；關愛基金另亦批出31宗極度昂貴藥物申請，涉約7,700萬，平均每宗近300萬元；而醫管局本年度的預算藥物資助撥款則約31億元。

醫管局總藥劑師李成章表示，醫管局上年度獲政府增撥1.27億元，於本年度4月起擴大藥物名冊，將3種藥物由自費轉為專用藥物，及擴闊4款專用藥物的臨床應用，即放寬可用該藥治療的病（見表），預料約4萬病人可受惠。

過去不少病人組織經常要求加快將新藥納入藥物名冊，李指2009/10至本年度，醫管局已獲增撥逾15億元經常撥款，應付納入名冊的新藥。他解釋，專家會按機制定期審視名冊，按最新研究及病人需要向政府為增藥申請撥款，並每年至少2次與病人代表交流意見。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，本港社會人口老化，糖尿病、前列腺增生問題為長者常見毛病，選擇這類型藥物可提高受惠人數，且該種糖尿藥除有助減糖，亦可控制體重，療效顯著；而結節性硬化症可選擇的用藥不多，患者一年的開支約10多萬至50多萬元，故將口服標靶藥「依維莫司」納入專用藥物，相信有助減輕患者負擔。

記者：洪芷晴

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