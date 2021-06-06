【強制檢測】政府向12處地方發強檢公告　包括荃灣愉景新城、尖沙咀誠品、深水埗西九龍中心等

▲ 荃灣愉景新城被納入強制檢測。（資料圖片）

本港新冠疫情持續，衞生防護中心公布，今日（6日）新增7宗確診個案，包括一宗本地個案，涉及一名53歲女士，為早前確診並檢出帶變種病毒的17歲少女母親，她同樣帶有N501Y變異病毒株；其20歲的姊姊亦初步確診；另有6宗個案為輸入性。此外，同日錄得少於5宗初步確診，除少女姊姊外，其餘個案為輸入個案。政府晚上公布強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處12個指明地方的人士，在6月9日前須接受新冠病毒核酸檢測。

6月６日強制檢測公告詳情：

凡於5月29日中午12時至下午6時期間，曾身處下列地方超過一小時人士，須於6月9日或之前接受檢測：

荃灣楊屋道 8 號如心廣場商場一期

荃灣大河道 98 號如心廣場商場二期

荃灣白田壩街 45 號南豐紗廠

凡於5月29日下午一時半至下午三時半期間，曾身處下列地方人士，須於6月9日或之前接受檢測：

荃灣大壩街 75 號地鋪火山燒

凡於5月29日下午三時至晚上九時期間，曾身處下列地方超過一小時人士，須於6月9日或之前接受檢測：

荃灣青山公路荃灣段 398 號愉景新城（只包括商場）

凡於5月29日中午十二時至下午六時期間曾身處下列地方人士，須於6月9日或之前接受檢測：

荃灣楊屋道18號荃新天地2期高層地下UG26-28及UG37-38號鋪Namco

凡於5月29日晚上八時至晚上十時期間曾身處下列地方人士，須於6月9日或之前接受檢測：

荃灣大河道 98 號如心廣場二期 1 樓 122 號鋪饞•台式幸福食堂

凡於5月23日下午一時半至下午三時半期間曾身處下列地方人士，須於6月9日或之前接受檢測：

九龍尖沙咀樂道 52 號/海防道 53-55 號/彌敦道 99-101 號海防大廈 3 樓 3 室 貓之茶房

凡於5月23日下午三時至下午四時期間曾身處下列地方人士，須於6月9日或之前接受檢測：

尖沙咀梳士巴利道 3 號星光行 2 樓及 3 樓誠品生活尖沙咀店

凡於5月23日中午十二時至下午六時期間，曾身處下列地方超過一小時人士，須於6月9日或之前接受檢測：

尖沙咀梳士巴利道 18 號 Victoria Dockside K11 Musea

凡於5月23日下午三時至晚上九時期間，曾身處下列地方超過一小時人士，須於6月9日或之前接受檢測：

深水埗欽州街 37K 號西九龍中心

凡於5月23日下午五時至晚上八時期間曾身處下列地人士，須於6月9日或之前接受檢測：

深水埗欽州街 37K 號西九龍中心 7 樓 7083 號室隱家拉麵工場

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記者：曾卓鋒