【新冠肺炎】兒童染疫引多系統性炎症恐入鬼門關　現紅眼紅唇心肌酵素較常人高100倍留ICU兩周

▲ 香港兒科醫學院發現，疫情大流行對本港兒童身心及精神健康均有影響，促社會不要輕視。(梁偉榮攝)

港府本周將公布下調至12歲可打疫苗安排，而過去一年多疫情，本港共治療968名新冠肺炎兒童患者，當中出現3宗嚴重併發症。

有兒童傳染病科醫生稱，新冠肺炎較沙士更不利兒童健康，直指坊間認為兒童染疫後果不嚴重為一大謬誤，因去年就有一名兒童確診，但康復後仍發高燒，送院診斷出現併發症，更需深切治療部（ICU）留醫約兩周，一度踏入鬼門關；另有2宗因感染後引發可奪命的嚴重併發症，包括一宗血液凝固及一宗溶血。

香港兒科醫學院指一般健康兒童可安心接種，惟若患有嚴重急性過敏、免疫系統失調或正接受癌症治療，接種前宜先諮詢醫生再決定是否打針；如有感冒、發燒及腸胃炎等急性病，則應康復後才接種，詳情即看：【下一頁】

疫情至今，本港已治療968名新冠肺炎兒童患者，期間共出現3宗嚴重個案，患者介乎10至15歲，瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華分享，其中一宗涉一名俄羅斯裔11歲男童，其於去年6月染疫，康復出院4周後，因高燒再度入院，出現「新冠肺炎引致多系統性炎症候群（MIS-C）」。

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他解釋，該病症的症狀與川崎症相似，包括出現紅眼、紅唇、「舌頭紅腫如士多啤梨」及手腳皮膚出紅疹等，而患者的心肌酵素一度較常人高100倍，情況十分嚴峻，由於情況罕見，當時需電聯英國專家請教，其後以丙種球蛋白治療，男童於深切治療部留醫2周後轉至普通病房，「一共住了差不多一個月先出得院」，幸現時覆診情況理想。

關醫生表示，此症於歐美國家較多發現，亞洲則較少，其後有專家發現所有患者體內均帶有新冠病毒抗體，常見染疫後2周起發病；另外有患者手指及腳趾曾出現變瘀及變黑，一周後慢慢康復，另一患者則出現溶血情況，涉免疫系統失調，要較長時間治療，出院後7至8個月仍要用藥，強調兒童患病同樣可致嚴重後果，社會不應輕視。

他又提到，於已康復的兒童中，其中5人染疫時出現嗅覺或味覺異常，而120名出院後覆診的兒童中亦有5人有相似情況，例如未能嘗到蒜頭或紅椒粉味道，「試過有病人聞不到廚房燒焦味，好危險」，亦有人會在無異味下嗅到臭渠水味；同時部分人心肺功能減弱，曾有病童跟他表示自己染疫前「行10層樓梯都唔喘氣」，惟病後「行2層已不行」，認為反映肺功能與成人同樣會受到影響，團隊將進行後續研究，了解病毒對兒童身體影響。

港大兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強表示，此次疫情橫跨整個學年，持續影響兒童精神健康，團隊正研究一批幼稚園兒童疫情前後變化，發現其精神健康、與人相處及專注力均轉差，形容新冠疫情對學童影響更甚於沙士，籲成人及早接種疫苗保護兒童；他又提到，據他所知，瑪麗醫院兒科部逾8成醫生已接種。

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記者：洪芷晴