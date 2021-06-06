  • 28°C
香港時間 : 2021608日 (週二) 00:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】本港昨日有約3.9萬人接種新冠疫苗　另有14人打針後送院4人需留院

社會 23:02 2021/06/06

分享：

熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

本港累計已接種疫苗劑量約264萬劑。（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃踏入第101日，港府今（6日）公布，再多約3.9萬人接種新冠疫苗，其中9,200人打首針科興、15,300人打首針復必泰，另有4,100人打次劑科興、10,600人打次劑復必泰，至今共約153萬人已接種第一針、約111萬人已接種第二針，累計已接種疫苗劑量約264萬劑。

TOPick會定期更新最新的打針優惠措施，詳情如下：

    點擊圖片放大
    +12
    +11

此外，今共約28, 800人市民在網上預約接種疫苗，其中18,600名市民約打復必泰、10,200名市民約打科興。

另外，過去24小時共有14宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中8人已經出院，4人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

【新冠肺炎】醫管局指仍有27名確診病人留醫　1人情況危殆
17:01 2021/06/06
【新冠肺炎】醫管局指仍有27名確診病人留醫　1人情況危殆
【昂貴藥物】增7藥納公院名冊治糖尿前列腺增生結節性硬化等　料4萬病人受惠減經濟負擔
00:00 2021/06/07
【昂貴藥物】增7藥納公院名冊治糖尿前列腺增生結節性硬化等　料4萬病人受惠減經濟負擔
【旅遊業困境】聶德權指有約1700位旅遊從業員獲聘於疫苗接種中心工作　有從業員表示感到安心：起碼5個月有工作
19:19 2021/06/06
【旅遊業困境】聶德權指有約1700位旅遊從業員獲聘於疫苗接種中心工作　有從業員表示感到安心：起碼5個月有工作
【強制檢測】政府向12處地方發強檢公告　包括荃灣愉景新城、尖沙咀誠品、深水埗西九龍中心等
22:29 2021/06/06
【強制檢測】政府向12處地方發強檢公告　包括荃灣愉景新城、尖沙咀誠品、深水埗西九龍中心等
【新冠肺炎】兒童染疫引多系統性炎症恐入鬼門關　現紅眼紅唇心肌酵素較常人高100倍留ICU兩周
00:00 2021/06/07
【新冠肺炎】兒童染疫引多系統性炎症恐入鬼門關　現紅眼紅唇心肌酵素較常人高100倍留ICU兩周
【新冠肺炎】衞生署調查發現17歲少女變種病毒基因與深圳樣本並不吻合
23:01 2021/06/06
【新冠肺炎】衞生署調查發現17歲少女變種病毒基因與深圳樣本並不吻合

你可能感興趣

【新冠肺炎】醫管局指仍有27名確診病人留醫　1人情況危殆
17:01 2021/06/06
【新冠肺炎】醫管局指仍有27名確診病人留醫　1人情況危殆
【昂貴藥物】增7藥納公院名冊治糖尿前列腺增生結節性硬化等　料4萬病人受惠減經濟負擔
00:00 2021/06/07
【昂貴藥物】增7藥納公院名冊治糖尿前列腺增生結節性硬化等　料4萬病人受惠減經濟負擔
【旅遊業困境】聶德權指有約1700位旅遊從業員獲聘於疫苗接種中心工作　有從業員表示感到安心：起碼5個月有工作
19:19 2021/06/06
【旅遊業困境】聶德權指有約1700位旅遊從業員獲聘於疫苗接種中心工作　有從業員表示感到安心：起碼5個月有工作
新冠肺炎 科興 BioNTech 疫苗 新冠肺炎疫情 醫生 Disney 副作用 香港

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶