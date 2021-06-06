【新冠疫苗】本港昨日有約3.9萬人接種新冠疫苗　另有14人打針後送院4人需留院

▲ 本港累計已接種疫苗劑量約264萬劑。（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃踏入第101日，港府今（6日）公布，再多約3.9萬人接種新冠疫苗，其中9,200人打首針科興、15,300人打首針復必泰，另有4,100人打次劑科興、10,600人打次劑復必泰，至今共約153萬人已接種第一針、約111萬人已接種第二針，累計已接種疫苗劑量約264萬劑。

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此外，今共約28, 800人市民在網上預約接種疫苗，其中18,600名市民約打復必泰、10,200名市民約打科興。

另外，過去24小時共有14宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中8人已經出院，4人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院。

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記者：曾卓鋒