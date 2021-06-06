  • 28°C
香港時間 : 2021608日 (週二) 00:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】衞生署調查發現17歲少女變種病毒基因與深圳樣本並不吻合

社會 23:01 2021/06/06

分享：

熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

衞生署衞生防護中心調查發現17歲少女變種病毒基因與深圳樣本並不吻合。(經濟日報資料圖片)

衞生署衞生防護中心發言人今日（6日）公布，就涉及N501Y變異病毒株的個案11852（一名17歲女子）的流行病學調查，其中包括為個案進行基因排序，分析確認病毒株屬於「Alpha」變異病毒株（即B.1.1.7）。衞生署公共衞生化驗服務處以本港早前錄得的確診個案的現有B.1.1.7基因組，與這個案的基因排序進行比對，結果顯示個案11852的基因組與該些B.1.1.7基因組並不吻合。

當局又指，透過廣東衞生當局的協助，中心亦取得了深圳近期確診個案的基因排序，發現個案11852的基因組與該些病毒株並不吻合。

衞生防護中心正繼續該確診個案的流行病學調查，並會進行進一步的基因分析，以及繼續就最近在本港確診並帶有N501Y變異病毒株的輸入個案進行基因比對。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

相關文章

【新冠肺炎】屯門醫院一名醫生被列作密切接觸者　需接受隔離檢疫
21:53 2021/06/04
【新冠肺炎】屯門醫院一名醫生被列作密切接觸者　需接受隔離檢疫
【新冠肺炎】消息：今日新增約一宗確診個案　涉17歲女生確診變種病毒
12:17 2021/06/05
【新冠肺炎】消息：今日新增約一宗確診個案　涉17歲女生確診變種病毒
【新冠肺炎】消息：染變種病毒17歲少女母親確診及胞姊初步確診　另有約6宗輸入個案
12:07 2021/06/06
【新冠肺炎】消息：染變種病毒17歲少女母親確診及胞姊初步確診　另有約6宗輸入個案
【新冠肺炎】染變種病毒17歲少女母親確診　胞姊亦中招曾訪荃灣及尖沙咀多個商場
16:15 2021/06/06
【新冠肺炎】染變種病毒17歲少女母親確診　胞姊亦中招曾訪荃灣及尖沙咀多個商場

你可能感興趣

【新冠肺炎】屯門醫院一名醫生被列作密切接觸者　需接受隔離檢疫
21:53 2021/06/04
【新冠肺炎】屯門醫院一名醫生被列作密切接觸者　需接受隔離檢疫
【新冠肺炎】消息：今日新增約一宗確診個案　涉17歲女生確診變種病毒
12:17 2021/06/05
【新冠肺炎】消息：今日新增約一宗確診個案　涉17歲女生確診變種病毒
【新冠肺炎】消息：染變種病毒17歲少女母親確診及胞姊初步確診　另有約6宗輸入個案
12:07 2021/06/06
【新冠肺炎】消息：染變種病毒17歲少女母親確診及胞姊初步確診　另有約6宗輸入個案
經濟 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 衞生防護中心 衞生署 香港 深圳

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶