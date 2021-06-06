【新冠肺炎】衞生署調查發現17歲少女變種病毒基因與深圳樣本並不吻合

▲ 衞生署衞生防護中心調查發現17歲少女變種病毒基因與深圳樣本並不吻合。(經濟日報資料圖片)

衞生署衞生防護中心發言人今日（6日）公布，就涉及N501Y變異病毒株的個案11852（一名17歲女子）的流行病學調查，其中包括為個案進行基因排序，分析確認病毒株屬於「Alpha」變異病毒株（即B.1.1.7）。衞生署公共衞生化驗服務處以本港早前錄得的確診個案的現有B.1.1.7基因組，與這個案的基因排序進行比對，結果顯示個案11852的基因組與該些B.1.1.7基因組並不吻合。



當局又指，透過廣東衞生當局的協助，中心亦取得了深圳近期確診個案的基因排序，發現個案11852的基因組與該些病毒株並不吻合。



衞生防護中心正繼續該確診個案的流行病學調查，並會進行進一步的基因分析，以及繼續就最近在本港確診並帶有N501Y變異病毒株的輸入個案進行基因比對。

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責任編輯：洪芷晴