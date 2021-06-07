【新冠疫苗】香港兒科醫學院指兒童不宜接種情況與成年人相似　倘過敏或患癌等打針前宜諮詢醫生

▲ 香港兒科醫學院院長謝詠儀。(梁偉榮攝)

港府早前將復必泰接種年齡下調至12歲，香港兒科醫學院表示，一般健康兒童可安心接種，惟若患有嚴重急性過敏、免疫系統失調或正接受癌症治療，接種前宜先諮詢醫生再決定是否打針；如有感冒、發燒及腸胃炎等急性病，則應康復後才接種。

有醫生指出，是次疫情較沙士更不利於兒童健康，直指坊間認為兒童染疫後果不嚴重為一大謬誤。早前曾有一名兒童染疫康復後發高燒，送院經臨床診斷確定其患上新冠肺炎所引發的併發症，更需於深切治療部留醫約兩周，一度踏入「鬼門關」，詳情即看：【下一頁】

香港兒科醫學院院長謝詠儀表示，兒童不宜接種情況與成年人相似，如有感冒、發燒及腸胃炎等急性病，應待康復後接種，曾有嚴重急性過敏、免疫系統失調或正接受癌症治療者，則宜先諮詢醫生意見，視乎情況再決定是否接種，其餘一般健康兒童則可放心接種。

謝詠儀又指，兒童接種疫苗後同樣有機會出現一些常見副作用，包括針口疼痛、紅腫或肌肉痛、感到疲累、頭痛及發燒等，建議接種當日應避免安排活動、多休息、多喝水；若出現頭痛、發燒情況，可服食簡單的止痛藥，有關徵狀通常1至2日會自行消失，呼籲家長不必擔心。

港大兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強期望，若學校有一定數量學生參與接種，港府可為學校安排外展到校接種：「學童在自己熟悉的環境下接種相信會較安心」，或校方亦可安排學生分批由學校帶到接種中心打針。

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記者：洪芷晴