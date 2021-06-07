【港產數學家】「貼地」開發簡易工具助診斷腦病奪獎　難忘恩師陳繁昌昔日陪伴鼓勵：我同你一齊學

▲ 港產年輕數學家雷樂銘將數學理論應用到醫學3D圖像，包括透過海馬體圖像及早診斷阿茲海默症。（梁偉榮攝）

數學往往被視為難以應用的「離地」科目，基層出身的港產年輕數學家雷樂銘，早年開發「計算擬共形幾何學（CQC）」應用研究，成功搬出書本中的純數理論，將平面的腦部掃描圖像，再「數」描為3D圖像，有助及早診斷阿茲海默症等腦疾病，近年獲頒被譽為「華人菲爾茲獎」的「晨興數學銀獎」等多個獎項肯定。

雷樂銘早年赴美深造先後遇到兩名伯樂，港產國際知名數學家陳繁昌及丘成桐啟蒙，放手讓他做研究，教他「唔試就一定唔得」、「要搵啱問題」等科學探究精神。他在中大任教，也以二人為榜樣。

大學選科跟數學系擦身而過 入讀精算後毅然轉系

雷樂銘生於1981年，在香港土生土長，自幼熱愛數學，但受經濟掛帥的社會影響，升大學選科一度與數學系擦身而過。當年他在中學高考憑「3條A」考入了港大精算，才發現所讀的精算，根本就不是他從小喜歡的數學研究，故開學一個學期便毅然轉到科大讀數學系，才大開眼界，發現大學的數學比中小學「更好玩」，從此立志投身數學研究。

雷樂銘踏上數學科研之路前，昔日亦曾因家人患腦疾病而想過從醫，詳情即看：【下一頁】

2003年完成學士學位後，他便負笈美國加州大學洛杉磯分校（UCLA），花5年攻讀碩士與博士學位，其後轉到哈佛大學進行博士後研究，2010年完成研究後，隨即加入中大至今。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

遇兩伯樂 師承陳繁昌丘成桐

雷樂銘憶述，兒時受中學教師耳濡目染，以國際知名數學家丘成桐為「偶像」，故最初在UCLA，希望循「偶像」腳蹤，一心想做較抽象、屬純數學科的微分幾何研究，但當時在應用數學大師陳繁昌引導，涉足應用數學，進行涉及「保角幾可學」的腦部掃描圖像研究，將磁力共振（MRI）的平面圖像，化為3D立體圖像。

「你試唔代表一定得，唔試就一定唔得。」雷樂銘坦言，當時在UCLA「完全唔識」相關應用數學研究，故十分難忘師傅陳繁昌這句提醒，「佢（陳繁昌）直頭微分幾何都唔識（非專長），只擅長計算數學，但佢話︰『我同你一齊學啦』，俾咗我好大鼓勵。」

及後雷樂銘在哈佛大學隨「偶像」丘成桐，再鑽研CQC的純數學理論，惟雷坦言，該套純數理論仍「無方法計出嚟」，而且人在美國發現「自己唔係咁叻」，研究壓力相當大，幸獲純數學大師丘成桐替他預視研究的Big Picture（大方向），強調「要搵啱嘅問題、啱嘅數學工具」，令他在科研路上不用走太多「冤枉路」。約兩年終略有成果，2010年成功開發一套可應用到醫學圖像分析的簡易工具，約半小時便可重建大腦3D圖像，到現時重建時間已可縮短至0.03秒。

雷樂銘的研究致力將CQC應用於醫學成像，特別是大腦。了解腦部結構對醫學分析很重要，他就用數學算法重建這些立體結構，「CQC圖像由多個三角形組成。透過提取每張分散圖像中的物件邊界，然後將邊界緊貼邊界，無縫合併成一張完整的3D圖像。」對邊界的捕捉要準確，否則對醫生來說圖像得出的分析便沒有意義。

CQC數學研究 無縫併成3D圖

雷的CQC數學研究已應用到多個醫學甚至考古學範疇，包括今年與中大醫學院合作研究針對阿茲海默症，將海馬體MRI圖像轉為3D圖，初期測試結果反映有助及早診斷懷疑輕度認知障礙症者，準確度約9成。

他早年亦曾利用這套工具，繪製耳窩結構3D圖，以分析兒童平衡力引致脊椎變形，並與考古學科合作透過牙齒數據辦識歐洲人祖先源頭等。雷樂銘憑其CQC研究，已獲多項國際及本地獎項，包括在2016年獲得被譽為「華人菲爾茲獎」的「晨興數學獎」銀獎。

雷樂銘曾在美國進行研究多年，他認為本港學術自由度不比外國差，未來冀繼續留港發展，詳情即看：【下一頁】

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅