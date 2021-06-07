【港產數學家】昔日尖子怕血棄讀醫變身數學教授　專注腦部研究貢獻醫學

▲ 中大數學教授雷樂銘表示，感謝家人支持他投身科研之路，特別是父親給予的勉勵。（梁偉榮攝）

中大數學系教授雷樂銘是昔日高考尖子。他從事的多項研究都與腦部有關，亦是源於兒時家人曾患腦疾病，自己卻因怕血未能讀醫，故希望在相關醫學範疇盡一分力。今天雷教授成了數學家，最終仍然為醫學帶來貢獻。

兒時住公屋 父予最大鼓勵

雷樂銘憶述，兒時住公屋，加上見到父親辛勞工作，凌晨兩點便要起身到麵廠開工，「細細個就好想快啲出嚟做嘢、幫屋企人脫貧」，便報讀看似與數學相關的精算，即使打算轉系時，想到將來或要繼續深造、讀完書也未必立即有教席，但也獲家人支持，特別是父親的說話給予他很大鼓勵︰「你最緊要揀有興趣嘅嘢讀，屋企人辛苦多幾年都唔緊要。」他其後獲美國加州大學洛杉磯分校取錄升讀博士學位，當時獎學金未獲批，其父也承諾可按樓供書教學，令他感激不已。

▲ 雷樂銘與父親（中）及哥哥（左）合照。（受訪者提供圖片）

此外，他讀中一時嫲嫲腦爆血管，故當時已想讀醫，但他發現睇戲「見血」都「頂唔順」，便很快打消這個念頭。他其後進行的「計算擬共形幾何學（CQC）」應用研究，專注研究腦部3D圖像，亦是源於當年家人經歷，希望在這方面作貢獻。

現時育有一名3歲女兒的他，目前亦跟中大醫學院合作運用CQC，透過分析面部圖像，以評估兒童睡眠窒息室的患病風險，並與意大利機構探討將CQC應用於4D打印技術。

雷樂銘曾在美國進行研究多年，他認為本港學術自由度不比外國差，未來冀繼續留港發展，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅