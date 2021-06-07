【港產數學家】美國回流年輕學者 評港學術自由度「唔會比外國差」續留港發展
自小熱愛數學的中大數學系教授雷樂銘，提倡讓學生從小認識數學，可應用到3D動畫等生活層面，令他們大感興趣；對於本港現移民潮，雷樂銘形容香港學術研究環境不俗，希望將來繼續貢獻香港，留港發展。
3D動畫亦可應用數學
雷表示近年不時獲邀到中學及大學演講，他主張集中談數學應用，如他進行的「計算擬共形幾何學（CQC）」應用研究，除可與醫學領域結合，亦可聯繫至打機會用到的3D動畫，及人面辨識等，令不少學生大感興趣。
他指近年愈來愈多人喜歡讀純科學，其任教的中大數學系屬大類收生課程，學生需先在聯招報讀理學課程，第二年才可選讀數學系，雷形容近年每年數學系都收到質素不俗的學生。
自2010年從美國深造回港加入中大，他形容中大給予他很好的學術研究環境，學術自由及空間「唔會比外國差」，直言回港後一直「無諗過走」。對於近年本港出現移民潮，不少知名學者離港發展，雷樂銘坦言，見到有不少學生離港，但形容數學系學生「好純」，沒有受到太大影響，對他個人及其學術範疇亦未有影響，又指香港過去給予他很多機會，故希望繼續貢獻香港。
雷樂銘踏上數學科研之路前，昔日亦曾因家人患腦疾病而想過從醫，詳情即看：【下一頁】
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記者：馮琪雅