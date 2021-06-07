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【港產數學家】美國回流年輕學者　評港學術自由度「唔會比外國差」續留港發展

社會 06:02 2021/06/07

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雷樂銘早年畢業於科大，便赴美深造，先後在美國加州大學洛杉磯分校及哈佛大學分別完成博士及博士後研究。（受訪者提供）

自小熱愛數學的中大數學系教授雷樂銘，提倡讓學生從小認識數學，可應用到3D動畫等生活層面，令他們大感興趣；對於本港現移民潮，雷樂銘形容香港學術研究環境不俗，希望將來繼續貢獻香港，留港發展。

3D動畫亦可應用數學

雷表示近年不時獲邀到中學及大學演講，他主張集中談數學應用，如他進行的「計算擬共形幾何學（CQC）」應用研究，除可與醫學領域結合，亦可聯繫至打機會用到的3D動畫，及人面辨識等，令不少學生大感興趣。

他指近年愈來愈多人喜歡讀純科學，其任教的中大數學系屬大類收生課程，學生需先在聯招報讀理學課程，第二年才可選讀數學系，雷形容近年每年數學系都收到質素不俗的學生。

自2010年從美國深造回港加入中大，他形容中大給予他很好的學術研究環境，學術自由及空間「唔會比外國差」，直言回港後一直「無諗過走」。對於近年本港出現移民潮，不少知名學者離港發展，雷樂銘坦言，見到有不少學生離港，但形容數學系學生「好純」，沒有受到太大影響，對他個人及其學術範疇亦未有影響，又指香港過去給予他很多機會，故希望繼續貢獻香港。

雷樂銘踏上數學科研之路前，昔日亦曾因家人患腦疾病而想過從醫，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅

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