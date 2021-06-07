【上訴終院】非身處現場構成暴動或非法集結　涉重大法律議題准上訴終院

▲ 湯偉雄（右）申上訴至終院獲受理。（資料圖片）

2019年7.28中上環衝突中，夫婦湯偉雄與杜依蘭及1名16歲少女被控暴動罪，3人經審訊後被裁定無罪，惟律政司其後就「共同犯罪」原則是否適用於暴動及非法集結罪行的法律議題提出上訴，並獲上訴庭裁定勝訴。湯偉雄早前就此向上訴庭申請上訴至終院的證明書，上訴庭今（7日）頒下判詞，裁定有關法律問題涉及重大而廣泛重要性。

判詞中指出，申請人提出的兩項法律問題為在《公安條例》中的非法集結及暴動罪行中，《普通法》中的「共同犯罪」原則是否適用？如適用，涉案人士是否不一定需身處案發現場，仍需負上刑事責任？

上訴庭認為，終院早前已就2016年旺角暴動案中的被告盧建民所提出的相同問題批出上訴許可，因此上訴庭亦決定就本案申請人提出的法律問題批出證明書，以證有關法律問題涉及重大而廣泛重要性。

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記者：楊詠渝