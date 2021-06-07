【僱傭糾紛】盛品儒蔡一鳳7名外傭集體辭職　指稱家傭餵子女喝變質牛奶：喪盡天良

▲ 盛品儒與蔡一鳳因外傭而煩惱。

前亞洲電視執行董事盛品儒與太太蔡一鳳育有一對龍鳳胎，一家四口居在赤柱7000呎獨立屋，因此曾聘用6名外傭及2名外籍司機照顧起食、住、行。近日8名家傭及司機當中，有7人在短短一個月內先後辭職，令蔡一鳳忍無可忍，Facebook以長文控訴。

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▲ 盛品儒與蔡一鳳。（《經濟日報》圖片）

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一波未平一波又起

盛品儒一家繼早前所聘外傭涉嫌偷10萬蚊戒指，最後因證據不足無罪釋放後，其家中再因外傭而煩惱。

盛品儒太太蔡一鳳在Facebook表示，已向勞工處職業介紹所事務科投訴，並公開信件內容：「本月3日，我和家人都不在家，當中3名家傭在家報警，向警方提出要集體辭職及要求警察檢查她們的行李，最後不了了之。到本月4日，今次4名家傭又趁我全家不在的時候，再報警及向菲律賓領事和中介求助，要求集體辭職及離開。」

蔡一鳳在社交平台更新近況指：「BB我呢幾日都親自帶著，並且舉家搬到我哋之前買落嘅近學校與奶奶屋企嘅另一單位暫住，方便每日和老公親自接送BB上下學。我要開會時會送BB去奶奶家託奶奶幫忙湊。或者等BB返學與瞓覺時間先開會。有時奶奶亦忙時，要勞煩契爺出手幫忙。係本地保姆上班之前我都會親力親為湊兩BB。啱啱5點起身沖奶俾啊仔飲。」

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▲ 一家四口。（網上圖片）

疑仲介公司出蠱惑

蔡一鳳表示感恩還有一位不錯的司機，但司機向她透露仲介公司曾詢問他為甚麼不一起離開，司機表示：「我和我僱主又沒有任何問題，為甚麼要離開？」

於是令蔡一鳳懷疑最大問題是仲介公司，因為之前的涉嫌偷竊案的女傭令仲介公司打折賠償兩位外傭，但指兩位外傭均有問題。

蔡一鳳聲稱：「一個做13日博炒偷嘢被捕，第二個到職三個月不到就遞信辭職並且將離職信落款日期寫前22日，表明搵到更高人工嘅工要求離職，事後姐姐為了延長留港時間，竟然去勞工處求助並入稟勞資審判處，卻被勞資審判處判決要賠我哋22日代通知金）。」

▲ 盛品儒與蔡一鳳。（FB圖片）

由於她覺得仲介公司有問題，所以入稟法院告對方賠償之後就開始出現工人集體辭職及其中一個司機撞車並辭職事件：「此舊司機為一個係我屋企工作之前連續4次斷約嘅脾氣暴躁女司機，到我家工作後一年4次撞車，修車費用高達30幾萬，我都冇話過對方一次。今次撞車後我一如既往，並沒有話司機，不過對方竟然自己辭職要求馬上離開。」

孩子受苦

其中一位遞信要求立即離開的姐姐更疑似給蔡一鳳的龍鳳胎喝變質牛奶，導致嘔吐而看醫生。其後2位新到職的外傭以同樣手法離職，令蔡一鳳深信：「絕對係玩嘢。」

當中一位被蔡一鳳形容最可惡的外傭，將沒有剪碎的肉塊餵給2歲多的孩子超過30塊，令孩子消化不良一晚嘔吐8次，令蔡一鳳怒罵：「喪盡天良！」

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因此蔡一鳳已去信勞工處牌照事務科要求協助調查，並將與司機的對話交給勞工處牌照事務科，並透露：「之前偷嘢姐姐及呢批6個工人2個司機都係同一家仲介處請嘅。」

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