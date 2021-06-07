【新冠肺炎】消息：新增約7宗確診個案　染變種病毒17歲少女胞姐確診

▲ 消息指今日新增約7宗確診個案。

本港新冠疫情持續，消息指，今日（7日）新增約7宗確診個案，包括17歲少女胞姐確診，另有6宗輸入個案。沒有新增不明源頭感染個案，衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會。

昨日(６日)錄得7宗確診個案，其中1宗本地感染，涉一名53歲家庭主婦，為早前確診並檢出帶變種病毒17歲少女的母親，其樣本同樣帶N501Y變種病毒株，少女的20歲胞姊亦初步確診，包括其在內，同日有少於5宗初步陽性，其餘4宗為輸入性個案。

衞生防護中心昨深夜表示，為該17歲少女進行病毒基因排序，確認其感染Alpha變異病毒株（即B.1.1.7），即以往稱英國變種病毒；但中心指其感染的病毒株又與本港之前曾出現的英國變種病毒株不同；同時亦透過廣東衞生當局協助，獲深圳近期確診個案的基因排序，發現與該些病毒株亦不脗合。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩