【生命鬥士】做修補橫膈膜手術成功撇甩氧氣喉　信信未來開始言語治療訓練口部肌肉

▲ 做修補橫膈膜手術成功撇甩氧氣喉，信信未來開始言語治療訓練口部肌肉。

本港一名25周早產男嬰「信信」在2個半月大時出現肝臟纖維化，急需換肝保命，獲得善心叔叔捐肝，2月1日成功進行換肝手術，目前仍在醫院留醫。早前，信信再做修補橫膈膜手術，解決肺部漲氣的問題。信信媽媽昨天（6日）在Facebook專頁「救救小心 - 肝」發帖，帶來好消息，指信信大進步已成功撇甩氧氣喉及導管，目前身上只剩下一條鼻胃喉，未來信信將會開始進行言語治療，訓練口部肌肉。

▲ 容光煥發的信信。（救救小心 - 肝 Facebook）

信信媽媽帶來好消息，她表示，經過醫生有技術性地修復橫膈膜，信信終於在上周五（4日）撇甩貓蘇（氧氣喉），而在心口的導管也在數天前被拆除，

而家豬仔身上得返一條鼻胃喉，如果可以快啲學識口食可以甩埋就好喇。

未來將進行言語治療

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不過，信信日前不小心扯掉鼻胃喉，多日沒有看見信信「真面目」的媽媽立刻為他拍照，「雖然果一刻係突然靚仔咗，但係之後就要再重插過慘慘豬。」媽媽提及，信信未來每一天見開始進行言語治療，訓練口部肌肉，

來緊每一天會開始言語治療，訓練豬仔開始用口食糊仔，習慣返口食嘅習慣同技巧。

▲ 信信一家三口。（救救小心 - 肝 Facebook）

媽媽不禁為信信打氣，每天期待迎接信信回家的一天，「媽媽希望你每日都有進步，健康快樂，媽媽心滿意足。」

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責任編輯：王明芳

