▲ 英國醫學雜誌發表研究，與上司關係差患心臟病風險增40%

心臟病和肥胖有密切的關係，因為身體超重及肥胖症會加重心臟負擔，進而提高心臟衰竭的風險。但一項新研究指出，無論體重若干，甚至是外觀看起來的纖瘦人士，他的心臟狀況也可能未如理想，關鍵在於心臟周遭是否被脂肪重重包圍。

人們大多認為，只有超重的人才需要擔心肥胖心臟的影響，但現實是，瘦人有時也會有這種危害生命的風險。根據美國心臟病學學院的一項新研究，心臟周圍過多的脂肪積聚會增加心力衰竭的危機，女性比男性機會更高。

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美國有線電視新聞網（CNN）引述了這個由美國紐約西奈山伊坎醫學院領導的研究報告，參與其中的醫學及心臟病學副教授Satish Kenchaiah博士指出，心臟脂肪積聚過多引起的相關心衰竭風險，與我們固有以肥胖指標（如體重指數和腰圍）衡量未必百分百準確，因為就算擁有健康的體重，不一定能避免心臟周圍的脂肪堆積，以及相關的健康風險。

女性面臨更大風險

該研究有6,785名參與者，女性和男性各佔半數。研究發現，屬於瘦削的參與者，體質指數（BMI）低於25的，也有10%的人心臟積聚脂肪含量較高；BMI介乎25至30之間的超重一組，數字躍升至29%。至於肥胖一群或BMI大於30或以上的參與者，心臟積聚脂肪含量躍升至55%。

此外，根據研究，女性的心臟積聚脂肪含量雖比男性少，但女士們因此而導致心衰竭的風險卻高於男性。研究人員指出，心臟上部至中部位置每增加1.4安士脂肪，女性心衰竭的風險就會增加44%，男性的同樣風險則是13%，為何有此差異，Kenchaiah博士表示，未來研究將循此了解性別差異，為何造成結果的不大同。

預防「肥心」3大方法

不想心臟疾病埋身，原來不能單單以體重作為準則，欲減少患脂肪性心臟的機會，專家表示方法有三：

1.飲食：要遵循有益心臟健康飲食，重點是水果和蔬菜、富含纖維的全穀物、海鮮、堅果、豆類和種子，將富含Omega-3的海鮮加入每周至少兩餐，以及每周安排幾餐不攝取肉類的素食餐。

2.運動：運動可以降低體內脂肪總量，包括心臟周圍的脂肪量。Kenchaiah博士解說，足夠的運動量可以包括每天快行30至45分鐘，或者在一周中盡可能有幾日每天行10,000步。

美國心臟協會目前的身體活動指南建議每周至少進行150分鐘中等強度的有氧運動，例如快步行、跳舞或75分鐘的有氧運動，例如跑步或踩單車。

3.減肥：減肥可以減少心臟脂肪積聚，改善整體心血管健康。Kenchaiah博士指一些難以通過飲食改變和運動減肥的極度肥胖者，減肥手術可能有助於減少整體身體脂肪和心臟脂肪積聚。

根據以上研究初步結論，學者建議但凡年齡在45至84歲之間、就算無心血管病前科的人，都應接受心臟篩查。通過CT掃描確定心臟脂肪水平，而對於那些高血脂的人來說，定期檢測「四大」包括：高血壓、高血糖、膽固醇水平異常以及任何心臟病或冠心病的風險十分重要，因為保持血壓在正常水平，對於降低心衰竭風險非常有效。

內臟脂肪損心血管健康

事實上，當我們大吃大喝卻又疏於運動，在長期「有入無出」的情況下，體內脂肪自然積聚，這不單是致肥那末簡單，研究發現，整體性脂肪組織是一個系統，會釋放不同的賀爾蒙、化學物質，影響身體運作，尤其內臟脂肪會分泌出的有害物質如游離脂肪酸、Cytokine細胞激素等，這些對心血管健康都會構成壞影響。

游離脂肪酸：會干擾身體應用胰島素的能力，使細胞對胰島素產生抗拒，增加患上二型糖尿病，加速血管硬化及膽固醇斑塊積聚的風險。

Cytokine細胞激素：有可能引致血管慢性發炎，使血管壁因喪失彈性而加劇血管硬化的程度及嚴重性，更易造成冠狀動脈積聚壞膽固醇，出現血管粥樣硬化。

心臟是一組肌肉，除了要供應養份到身體不同器官組織，也要靠冠心血管輸送養份給予自用，所以假如患有糖尿病或血管慢性發炎令心血管長期受到破壞，便更有可能因為血管硬化收窄而栓塞。換言之，「大肚腩」腹腔脂肪愈多，心血管質素也會愈差。

被忽略的心血管病原因

根據世衞數據，心血管病是造成全球人口死亡的頭號殺手。許多因素可以增加心臟病風險，例如吸煙、肥胖以及不愛運動等不健康生活習慣。然而，有些原因可能是大家平時不為意的：

口腔健康：多項研究顯示，口腔健康差的人患心血管疾病的風險率更高。牙齒出血、牙齦發炎會讓口腔細菌進入血液系統，之後它們會在血管中形成脂肪斑塊。與此同時，還會引起肝臟製造某些蛋白質，這些蛋白質會導致血管發炎，炎症可能會導致心臟病或是中風。解決方法簡單：好好刷牙、經常使用牙綫並定期去看牙醫，保持口腔衞生。

跟上司關係緊張：根據瑞典在英國醫學雜誌發表的一項長達10年的研究顯示，和上司關係不好可以讓人患心臟病的風險增加40%，這是因為工作壓力沉重能夠誘發心臟病。若再加上其他一些因素，例如睡眠、飲食欠佳，會讓心血管疾病的風險進一步增加。

創傷事件：來自美國一項研究，那些一生中經歷過3次以上創傷事件如家人離世、離婚的女性，其血管狀況要比沒有類似經歷的女性差。心臟病專家說，壓力大能夠引起體內產生更多的腎上腺素，令心跳加速並使血壓上升。

孤獨感：孤獨的人患心血管病機率會增加29%，心臟病發作機率也會增加32%，其一原因是寂寞本身就會讓人感到緊張和有壓力。2014年牛津大學的研究人員連續8年分析了70萬女性後發現，跟伴侶一起生活的女性死於缺血性心肌病的機率要比沒有伴侶的女性低28%。

責任編輯：周美好