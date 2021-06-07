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【外賣播毒】台灣金曲歌后魏如萱叫外賣　速遞員家門外肚瀉遺一地大便播毒

健康 10:45 2021/06/07

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魏如萱在IG控訴速遞員在家門外大便播毒。

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，民眾防疫意識有所加強，不少人會選擇留在家中抗疫。台灣金曲歌后魏如萱（娃娃）最近就在Instagram上控訴，叫外賣時發現速遞員在家門外大便，甚至是「拉肚子」（肚瀉），令她相當生氣，亦擔心會有染疫風險。

台灣金曲歌后魏如萱。（圖片來源：魏如萱IG）

綜合台灣媒體報道，魏如萱昨日（6日）在IG發文指自己現在非常生氣，指有一名速遞員竟然直接在她的家門口大便，還要是肚瀉，令她極度氣憤：「我平常發文還蠻幽默的，但是我現在真的笑不出來！」

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魏如萱隨後詳細描述事件，指自己完全體諒「人有三急」但找不到廁所的時候，但就不能理解對方遺下一地大便、不清理就離場的做法：

我完全可以體諒外送員的辛苦，大家也都有過肚子痛找不到廁所的時候，但是，他拉肚子在我家大門後面的牆角，地上、牆壁上都沾到了屎，留了一堆擦過屁股的衛生紙在旁邊的畚斗上！？那為什麼不大在畚斗上呢？為什麼一走了之，不想辦法清理呢？

魏如萱表示，由於住宅一樓沒有水龍頭，他們只好提着一桶一桶的水下去沖洗，直指「非常噁心非常臭」，又擔心要接受隔離，有染疫風險：

而且現在是新冠肺炎的非常時期，他腹瀉！我們是不是要自主隔離了...

我是一個母親，如果你是我的孩子我也會心疼，但是你不是我的孩子，我覺得心疼，但我們更需要你的道歉，也需要請你告訴我們，你的身體有沒有不舒服，為甚麼腹瀉？謝謝你替我們外送，但是我無法接受你多送了一坨屎。

魏如萱事後有向外賣平台反映事件，並等待進一步回覆。

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責任編輯：羅嘉欣

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