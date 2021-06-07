【家庭爭執】樂華南邨男子疑用鎚仔襲前外母　再上吊企圖自盡昏迷送院搶救

▲ 觀塘樂華南邨今（7日）發生傷人及企圖自殺案。

觀塘樂華南邨今（7日）發生傷人及企圖自殺案。一名男子到樂華南邨喜華樓一單位探望前妻時，與前外母發生爭執，其間疑用鎚襲擊外母後企圖上吊自盡。兩人均被送院治理，而該男子涉傷人被捕，目前情況仍然危殆。

警方指，今晨（7日）零時8分，一名姓謝41歲男子到上址登門探望前妻時，與姓蔡56歲岳母於廳中發生爭執，其33歲姓黃前妻與現時男友於單位露台聽聞客廳傳來爭吵聲，其後聽到母親呼救。

兩人趕至發現，母親被前夫以鐵錘襲擊致頭破血流，兩人連忙制止及報警求助，警員接報到場將仍清醒傷者送院救治，其後在單位廚房內發現姓謝男子以皮帶上吊自殺，相信報案人處理母親傷勢時，男子進入廚房上吊自殺，警方及消防將男子解下送院搶救。

警方指，姓謝男子與前妻離婚已10年，但仍會登門探望前妻，早前與岳母已有過爭執，因而種下積怨。涉事單位現時住有母女2人，及女子與現時男友一歲兒子。 警方將案件列作傷人及自殺案處理，拘捕41歲姓謝男子，現時受傷女子情況穩定，被捕男子情況仍然危殆。

秀茂坪警區刑事總督察馬怜昊指，暴力不能解決問題更要負上刑責，強調意圖令他人嚴重傷害屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判終生監禁，呼籲市民行事前要三思，切勿以身試法。

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記者：黃傑偉、陳子謙