  • 28°C
香港時間 : 2021608日 (週二) 00:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家庭爭執】樂華南邨男子疑用鎚仔襲前外母　再上吊企圖自盡昏迷送院搶救

社會 18:40 2021/06/07

分享：

熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

觀塘樂華南邨今（7日）發生傷人及企圖自殺案。

觀塘樂華南邨今（7日）發生傷人及企圖自殺案。一名男子到樂華南邨喜華樓一單位探望前妻時，與前外母發生爭執，其間疑用鎚襲擊外母後企圖上吊自盡。兩人均被送院治理，而該男子涉傷人被捕，目前情況仍然危殆。

警方指，今晨（7日）零時8分，一名姓謝41歲男子到上址登門探望前妻時，與姓蔡56歲岳母於廳中發生爭執，其33歲姓黃前妻與現時男友於單位露台聽聞客廳傳來爭吵聲，其後聽到母親呼救。

兩人趕至發現，母親被前夫以鐵錘襲擊致頭破血流，兩人連忙制止及報警求助，警員接報到場將仍清醒傷者送院救治，其後在單位廚房內發現姓謝男子以皮帶上吊自殺，相信報案人處理母親傷勢時，男子進入廚房上吊自殺，警方及消防將男子解下送院搶救。

警方指，姓謝男子與前妻離婚已10年，但仍會登門探望前妻，早前與岳母已有過爭執，因而種下積怨。涉事單位現時住有母女2人，及女子與現時男友一歲兒子。 警方將案件列作傷人及自殺案處理，拘捕41歲姓謝男子，現時受傷女子情況穩定，被捕男子情況仍然危殆。

秀茂坪警區刑事總督察馬怜昊指，暴力不能解決問題更要負上刑責，強調意圖令他人嚴重傷害屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判終生監禁，呼籲市民行事前要三思，切勿以身試法。

求助網站和熱線：

  • 香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
  • 醫院管理局精神健康專線：24667350
  • 東華三院芷若園熱線︰18281
  • 撒瑪利亞會熱線︰28960000
  • 社會福利署熱線︰23432255
  • 生命熱線：23820000
  • 利民會《即時通》：35122626
  • 明愛向晴熱線﹕18288

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉、陳子謙

相關文章

【新冠肺炎】消息：染變種病毒17歲少女母親確診及胞姊初步確診　另有約6宗輸入個案
12:07 2021/06/06
【新冠肺炎】消息：染變種病毒17歲少女母親確診及胞姊初步確診　另有約6宗輸入個案
【新冠肺炎】染變種病毒17歲少女母親確診　胞姊亦中招曾訪荃灣及尖沙咀多個商場
16:15 2021/06/06
【新冠肺炎】染變種病毒17歲少女母親確診　胞姊亦中招曾訪荃灣及尖沙咀多個商場
【5000元消費券】陳茂波料電子消費券7月接受登記　6月下旬公布登記及發放安排
10:58 2021/06/07
【5000元消費券】陳茂波料電子消費券7月接受登記　6月下旬公布登記及發放安排

你可能感興趣

【新冠肺炎】消息：染變種病毒17歲少女母親確診及胞姊初步確診　另有約6宗輸入個案
12:07 2021/06/06
【新冠肺炎】消息：染變種病毒17歲少女母親確診及胞姊初步確診　另有約6宗輸入個案
【新冠肺炎】染變種病毒17歲少女母親確診　胞姊亦中招曾訪荃灣及尖沙咀多個商場
16:15 2021/06/06
【新冠肺炎】染變種病毒17歲少女母親確診　胞姊亦中招曾訪荃灣及尖沙咀多個商場
【5000元消費券】陳茂波料電子消費券7月接受登記　6月下旬公布登記及發放安排
10:58 2021/06/07
【5000元消費券】陳茂波料電子消費券7月接受登記　6月下旬公布登記及發放安排
觀塘 秀茂坪 自殺 社會福利署 社會福利

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶