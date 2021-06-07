【校長專欄】功課不深卻注重學生解難能力 啟思副校監：教育不是教人做超人

▲ 副總校監黃陸永恩表示，教育不是教人做超人。

作為所謂「升學豬家」，不敢自稱專家，所以「豬」就可愛及合適啲。徇眾要求，介紹一間Happy School，但這間學校，奉勸大家，要真心認同先好去報名，因為這間學校理念「幼稚園學生做番幼稚園的學習，小學做番小學的學習」，看似是理所當然的吧，但回想一下，今天的教育界就真是「問誰又能做到？」



這間學校在外面的家長口碑，多數都是說很開心，因為一切的學習都是以尊重幼兒的發展為本，適齡也適量。功課看似比較淺，但小朋友的解難能力，社交能力，好奇心和創意都比別人強。我都分不清，這是讚或彈，但學校就相當受歡迎。我不時都會問家長﹕「小朋友是否學深就叫叻，學校教得深就是名校？」

學校講開「教得淺」這件事時，就舉左一個例子說明，幼稚園教小學的課程，不是擔心小朋友能力學不到，而是影響深遠。小朋友上到小學，於幼稚園已學過，輕易應付測驗、考試，小朋友會覺得「咁簡單，上課不用專心聽課，不用思考也可以明白」，正正成為小朋友學習態度的禍害，不是一兩次測驗的問題。



我做記者年代曾經聽過教育局內有個非正式的觀察研究，教得太深的幼稚園對小朋友有什麼影響，結果發現該類幼稚園的學生，升讀小一、小二時，成績普遍較為優勝，甚至名列前矛，但到了小三、小四就會顯現學習態度的弊端，成績下滑，找出原因就是學生以為學習應該就是這種態度，所以上課時愛理不理，不用專心。

這類「小時了了，大未必佳」的例子，源頭就來自教得太深、過份操練的幼稚園，更甚至令小朋友不喜歡學習。再一個簡單例子，小朋友過早執筆寫字，但小肌肉發展未成熟，很容易會覺得疲倦，就會覺得寫字「不好玩」，就此上小學要寫多字，會令小朋友有多討厭學習可想而知。



這位學校負責人又說，大家都知道小朋友學習的基礎很重要，是否小朋友學術成績好就代表基礎穩固呢？家長往往只著眼於小朋友的能力表現，即「叻不叻」，但能力表現其實只是一部份，更重要的特質如「保持好學的心、溝通能力、解難能力、啟發自己潛能」，全部都比成績表現重要得多。



這間Happy School就是啟思幼稚園，副總校監黃陸永恩，她說﹕「不能想像學校是可以「不快樂的」。教育從來不是教人做超人，快樂學習最為重要。有快樂童年可享用一生，無快樂童年，就用一生去治療童年的創傷。」我就覺得，家長要明白幼稚園的理念，就必須要擺脫「贏在起跑線」的謬誤，急功近利的香港人要了解真不輕易。

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