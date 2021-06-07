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【5000元消費券】陳茂波料電子消費券7月接受登記　6月下旬公布登記及發放安排

社會 10:58 2021/06/07

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陳茂波表示，將於6月下旬公布電子消費券登記及發放安排，並在下月開始接受登記。

《財政預算案》公布，向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額5000元的電子消費券。財政司司長陳茂波表示，派發電子消費券的準備工作已進入最後階段，現正與4間儲值支付工具營辦商進行系統測試，若測試結果滿意，將於6月下旬公布登記及發放安排，並在下月開始接受登記。

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消息指，政府暫定於7月初開始接受申請。市民可於網上登記或填表，可於4個儲值支付工具營辦商包括支付寶(Alipay Hong Kong)、八達通(Octopus)、拍住賞(Tap & Go) 、及WeChat Pay Hong Kong，選擇其中一個作收款平台，並填寫相關平台的帳戶號碼，預計最快可於暑假內收到第一期補貼。

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責任編輯：陳子謙

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