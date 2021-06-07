【奢華家品】GUCCI家居系列御用搪瓷品牌　GINORI逾二百年歷史被譽為白色黃金

▲ Gucci的家居系列內所有的搪瓷產品都由GINORI代為生產，設計當然是品牌的創作總監Alessandro Michele監修。（Star Eye咖啡杯碟雙人套裝$5,050、咖啡壺$7,000/圖片Gucci提供）

GINORI 對大家來說肯定是一個非常陌生的名字，不過，如果說Gucci的Home Decor系列內的搪瓷家品都是由他們生產，大家可能會更易認識它也說不定。其實，GINORI在意大利已有286年歷史，歷史和名氣比Gucci來得更悠久，品牌生產家品系列還要借助GINORI的力量呢﹗

一個擁有286年歷史的品牌，在世上已經沒有太多了，更何況是專門生產搪瓷家品的品牌，GINORI可說是在家品業內被譽為生產「白色黃金」（搪瓷）的表表者，要數到品牌的歷史，它絕對可不是三言兩語可以說清。

要追溯品牌起源就要去到1735年，創辦人Carlo Ginori出生於佛羅倫斯一個顯赫的貴族家庭，他的家族背後更是「文藝復興之父」Medici家族的支持者。

精通物理常識的Carlo一早就對搪瓷產生濃厚興趣，為了要找尋上乘生產搪瓷的原材料（高嶺土），走遍Toscana（意大利其中的一個省份）每個地方，而且又經常親自去研究原土和顏色。與此同時，他亦會招攬當時資深的陶瓷家合作，一起嘗試去突破生產和上色的技術。

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設計上，Carlo會親自操刀，陶瓷上的圖案除了有著古希臘的神話色彩外，亦糅合了古典主義和文藝復興時期的風格。

為了將陶藝發揚光大，富有的他在位於意大利佛羅倫斯西北部Doccia地區，建立起當時全歐洲最大的陶瓷工廠，在短短數年間已經在歐洲非常有名氣，而直至18世紀中期，品牌先後和Laveno等陶瓷公司合併，頓時成為意大利最大的陶瓷製造商。

當然，GINORI曾經有起有落，品牌在2008年宣布破產，幸得當時仍叫做Gucci Group以1,300萬歐元收歸旗下，不說不知，原來Gucci和GINORI有著深厚淵源。

▲ GINORI X Luke Edward Hall適合用來擺放小物的鍍金搪瓷盒。（$1,024/www.net-a-porter.com/圖片品牌提供）

早在70年代Gucci已經委託GINORI代為生產陶瓷家品，所以當年正式收歸旗下都算合情合理。而直至今天，GINORI的設計總監一職更由Gucci的創作總監Alessandro Michele一人分飾兩角，在Alessandro手裏的GINORI，將古典和神話色彩味道發揮得更淋漓盡致，加上Gucci效應，今天的GINORI有望重返最光輝的歲月。

產品查詢：Gucci（2524 4492）、Lane Crawford（2118 2288）、www.net-a-porter.com、www.ginori1735.com

記者：何偉雄