【校長專欄】父母在公眾場所嚴厲呵斥令子女痛哭 校長：父母也要尊重小朋友

▲ 吳校長表示，要尊重孩子的自尊心。

要培育小朋友成才，學校教育及親子教育同樣重要，今次我想集中在家庭教育的角度說起。我認為可歸納為「五感」親子教育：「安全感」、「自尊感」、「認同感」、「方向感」、「成就感」，這篇專欄首先談談：「安全感」、「自尊感」。

「安全感」

小朋友一出生，最親近及信任的人一定是父母，升讀K1(或N班)、小一、中一、大一，都是他們離開熟悉的人和地，最缺乏安全感的時候，當中尤以從幼稚園升讀小一為甚，因為小一生的年齡其實還是很小，只有六、七歲，真的只是「BB」，但小學確實跟幼稚園存在著很大差異，包括：校園面積、師生人數、科目範疇、課程設計、功課配置、測考要求等，均有著深度及廣度的擴大，六、七歲的小B，面對完全陌生的環境，容易感到害怕，甚至有表現倒退的迹象也是很常見的。

此外，在疫情下小朋友長時間在家中進行網課，真實在學校上課的日子較常態下少了很多，小朋友重返校園後進行面授課堂，其不安感可想而知，因此家長們一定要有心理準備，更要陪伴他們度過幼小銜接的過度期，而千萬不要對他們有太嚴苛的要求，例如每次默書均要有100分、每日要自己完成所有功課及不可有任何錯漏等。

相反，我們要心寬地包容小朋友在升小初期的小錯誤及小倒退，牽著他們的小手一起面對及克服；家長更應多主動地跟老師溝通及協商，以了解子女在學校的學習情況，這樣，相信小朋友很快便可以適應校園生活，只要小朋友有了「安全感」，自然能夠漸漸進步和成長。

「自尊感」

身為父母的我們往往會堅守自身的形象及地位，卻很容易忽略了小朋友的個人自尊。我不時在公眾場所見過一些父母嚴厲斥責小朋友，令他們在眾人面前傷心痛哭。小朋友做得不對，我們當然要教導，但也要留意及關顧每一個小朋友的自尊。

我們也做過小朋友，想必也曾有被父母當眾罵哭的經歷，箇中痛苦或許至今仍然歷歷在目，「己所不欲，勿施於人」，我們又何苦要將這傷痛加諸於我們的心肝寶貝身上呢。我們經常教導小朋友要尊重別人，同樣，我們也要尊重小朋友，令他們感受到「自尊感」的重要性。

這對於小六生升讀中一的過度階段同樣適用，小五、小六學生處於青春期，偶爾反叛，常與家人意見分歧等實屬人之常情，如果父母常以高高在上的說教式口吻指令子女遵從，往往只會弄巧成拙，更會破壞了親子的關係及感情。

因此，父母要因應子女在成長階段的心路歷程變化，適時及適當地微調自己的管教方式，要多扮演聆聽者的角色，了解子女的心聲及感受，讓他們明白到父母除了生育他們，更是他們的知己。小朋友獲得了自尊，長大後，他們才會願意繼續跟父母分享自己的悲與喜，才會自尊、自愛，進而尊重他人。

同場加映過於重視分數或傷親子感情 許定國校長：鼓勵勝過責罵

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