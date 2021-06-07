【兩台大戰】《開心大綜藝》不斷取消直播改錄播　高層曾志偉現身解畫

▲ 《開心大綜藝》標榜直播變錄播，高層曾志偉現身解畫：「搭景問題。」

推出時標榜是直播的TVB節目《開心大綜藝》，近日卻頻頻轉成錄播。TVB高層曾志偉昨日（6月6日）於《開心大綜藝》錄影時現身解釋，表示一切與搭景有關，並透露《開心大綜藝》在6月只得一場直播演出。另外，提到有指其節目調動是為撼對台ViuTV的《調教你MIRROR》，他否認此傳言。

其實開台5周年的ViuTV逐漸掘起，TVB於年初宣布找來曾志偉及王祖藍回巢擔任綜藝部的高層，推出連串綜藝節目，當中4月份首先推出重頭綜藝節目《開心大綜藝》，作為「兩台大戰」的首輪攻擊。

▲ 《開心大綜藝》昨日舉行錄影。（東星圖片）

《開心大綜藝》被《聲夢傳奇》影響

但當日《開心大綜藝》標榜是「大型直播綜藝節目」，然而至今推出不足兩個月，已經不時轉為錄播。

節目組於昨日再度舉行錄影，高層曾志偉在現場回應傳媒，解釋因另一比賽節目《聲夢傳奇》同時進行，而該節目的台較為難搭建，在以往兩組節目可遷就，《聲夢傳奇》於一星期內連錄兩集，但自從《聲夢傳奇》經篩選後學員變少，他們又需要時間練歌，所以無辦法下只能把《開心大綜藝》改為錄播。

▲ 曾志偉昨日現身解畫。（東星圖片）

《開心大綜藝》父親節做直播

曾志偉表示，他們也很想《開心大綜藝》繼續舉行直播，因為可以更加貼近時事，又透露《開心大綜藝》於6月只有20號、父親節當日舉行直播。

另外，為配合即舉行的奧運，TVB會推出「明星運動會」，預計有四集內容並安排於星期日播出，所以估計《開心大綜藝》短期內亦未必能恢復每周直播。

▲ 短期內《開心大綜藝》不會回復直播。（東星圖片）

ViuTV重頭節目出撃

另一邊的ViuTV，於今晚（6月7日）兩個檔期推出新節目，包括今晚9點半的選美節目《造美人》，以及11點的《調教你MIRROR》。

TVB方面於今晚10點半將推出由陳展鵬和黃翠如任客席主持回顧疫情的節目《500日後》，J2的晚上11點則播出由方力申和當奴主持靈異節目《鬼上你架車》。

▲ 《調教你MIRROR》將於今晚11點播出。（經濟日報圖片）

曾志偉否認把收費台播出的《鬼上你架車》調至免費台J2播放是為了對撼《調教你MIRROR》，解釋指MyTVSUPER的好節目有機會調至免費台播映，而該段時間一定要播賽馬，故沒有對撼問題。

同場加映：張炳強、袁淑珍、梁偉德專訪