【調教你MIRROR】花姐感虧欠Lokman　梁祖堯與姜濤Tiger深情夜話　

▲ 梁祖堯和黃慧君（花姐）大談MIRROR入營後的改變。

ViuTV新節目《調教你MIRROR》內，姜濤、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、江𤒹生（Anson Kong）、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）、邱傲然（Tiger）齊入營，接受梁祖堯再培訓。

梁祖堯（阿祖）和黃慧君（花姐）接受TOPick訪問，齊踢爆MIRROR當初其實是不願意入營。

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花姐自認有不足

其實以公眾感覺認為，ERROR比MIRROR更反叛，應該更需要「調教」，花姐跟阿祖說：「相信『調教』ERROR你會更加辛苦，你應該搞不掂他們4個。很難的，你說一句，他們說十句。」阿祖認為：「他們是完全不同質地的人，其實我覺得他們不太需要被『調教』。」

花姐笑謂：「我怕是他們『調教』你，令你變成ERROR第五人。」阿祖表示：「那很好，我會賺多很多錢。」

花姐又指自己不介意被人「調教」：「看見MIRROR這次的成長，我是羨慕的。我會叫阿祖出來跟我聊天，覺得自己也有很多需要被『調教』的地方，無論是自己的心態或是工作方法，如果有個局外人跟我說，對自己也很好。」

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▲ （曾耀輝 攝）

MIRROR抗拒入營

跟《調教你男友》相比，阿祖坦言一定是困難很多：「因為他們不是素人，觀眾對他們已有一定的Expectation。《調教你男友》較易做是因為這班真的是一班素人，而他們真的願意來參加，但我不知道MIRROR有多願意來。」花姐補充：「他們是不願意的。」

《調教你MIRROR》的拍攝時間，是在MIRROR今年5月舉行演唱會之前拍攝，阿祖指：「演唱會剩下數星期便舉行，（他們）一開始會覺得為何我還要來拍這些節目。」

花姐也說：「他們覺得演唱會已不夠時間籌備，為何仍要我們浪費十多天入Camp，你有否體諒我？」阿祖謂：「一開始他們對此事很有戒心的，不願意投入的，但不能跟他們解釋。」花姐認同：「我不能穿（橋）。」

阿祖憶述跟花姐的約定：「就是所有事也不能讓他們知道，這事究竟是做甚麼，他們要甚麼也不知道。」

花姐覺得：「就算讓他們知也會繼續反對入Camp，因為他們不會想到效果會如此好。他們只知是拍節目，卻不知原來這節目可以對他們有這麼大的改變。」

▲ （影片截圖）

回應「梅窩粉絲事件」

談到拍此節目引起的「梅窩粉絲事件」，阿祖表示有跟花姐溝通：「他們決定要這樣去面對粉絲是一件很大的事，我也即刻致電給花姐。」花姐指，當時的她正在逛街。

阿祖說：「很大件事。花姐表示要想一想，並覺得可以讓他們去試，跟着我便直播着給花姐看。其實之後我沒再作任何解釋，沒有Hard Feeling的，反正節目出街時便會知道是甚麼事。」

花姐表示已看了節目有關「梅窩粉絲事件」的內容：「看畢後覺得Fans會更加諒解MIRROR，反而對他們來說會是件好事。」

她並表示很相信節目監製：「首先他一定不會歪曲那件事，將會如實報導那件事。阿祖和MIRROR的出發點也是很好，不是想製作甚麼節目效果或傷害Fans，只是想拍好一個節目。相信Fans看畢節目後會知道原來給予MIRROR空間後，可以改變他們更多，獲得一個新的MIRROR，覺得Fans會體諒。」

阿祖認為：「這件事的心地是好的，你要誤會便誤會吧，因為誤會始終有天會自行釐清。」花姐指：「透過這事令Fans更加了解MIRROR也是非常好的事情。」阿祖謂：「老實說，每一個的改變也很大，但有次序的，有先有後。」

▲ （曾耀輝 攝）

阿祖評MIRROR

阿祖先談到Jeremy：「他的改變很大，以前常將自己收藏在心內，因為他的夢想是做一個男團，所有事都選擇忍，覺得為大家付出是沒所謂。他沒有脾氣的，但很關心大家、很愛大家，將所有自己承受。現在的他終於會發脾氣，當有不合意的會表示感到不開心，會直接說出，這是對他們很大的信任。」

另外，他又談到阿Jer：「他很慢熱，別看他在台上很有爆炸力，其實他是一個很慢熱、內斂的人。」

花姐指：「阿Jer現在懂得駁嘴。」阿祖說：「他說過要跟很熟的人才會搏咀，即表示他開始跟大家熟悉。」花姐感慨道：「阿Jer是不會駁我嘴，說起便想哭。」阿祖安慰她：「但他真的視你為重要的人。」

▲ （越玲瓏、梁樂欣 攝）

扶持姜濤Tiger

花姐和阿祖都很喜歡Tiger，她說：「他是個很禮讓、被動的人。但身為他的『媽媽』會很激氣，你可否積極一點？你可能會有更多機會呢。其實你行的，你有才華，不然也不簽他。」

她欣慰Tiger經今次節目成長：「他永遠都收收埋埋自己，就是為了給機會別人。經過這節目後，開始表達到很多給我聽，這轉變令我覺得這兒子長大了。」阿祖補充：「因為這事而成立了姜虎關注組（為姜濤和Tiger而設的），首數天我發現他們是完全沒有對話。」花姐坦言：「他們是不熟悉的。」

有一晚，阿祖叫姜濤和Tiger來他的房間點燈對話：「他們直頭是不認識，我要他們成為朋友，每天跟對方說50句話。一開頭他們只是在猜枚，所以《給自己的信》就是放他們出來，就是他們在猜枚，這是他們友誼的開始。」

阿祖稱：「姜濤和Tiger是MIRROR年紀最小的兩個，我對他說MIRROR將來靠你們兩個，那班哥哥是會疲累的、老的，你們還有很多路要走，但你兩個之後要Pick Up這事，所以你們現在要成為朋友，要一起Mon住這事該如何走。所以他們現在真的開始了，我自己很欣慰。」

▲ （越玲瓏、梁樂欣 攝）

Anson Lo改變大

另外，花姐覺得Anson Lo也有很大改變：「以前大家都覺得他很有禮貌，是一個很Gentle的人，但Gentle的背後是覺得這樣便不會得罪別人。大家會看見我最友善的一面，我不會令人難受。但正因如此，大家便不會了解他，會以虛偽、世界仔去形容他。」

她又謂：「經過這個Camp後，其實也是令我難受的，他黑我面，會表達給我看我不舒服，或真實地跟他的兄弟說出不滿。這個真實的Anson Lo反而是令大家覺得更接近他，其轉變也很大。他會直接跟AK說，你是否想黑面？以前的他一定不敢這樣說。」

花姐談到姜濤：「他始終都是慢熱的人，但他在兄弟間相處是不同的。」阿祖指：「在節目內會看見另一個他，會看見一個真正的他。」花姐大讚姜濤：「很誠實、很有想法、很懂得照顧別人的人。不過他始終也是慢熱，未必可以對外表現到這事。」

▲ （曾耀輝 攝）

感虧欠Lokman

花姐直言，從沒試過這麼多天不見MIRROR：「從第一天做經理人開始，基本上未必每次也跟12個，但可能幾個幾個去跟，入Camp的12日是我這兩年來最輕鬆的12日。」

她又謂：「雖然都會很擔心的，擔心他們到底在Camp會發生甚麼事，首一天不斷Send Message予他們的Supervisor詢問情況，很擔心的。但這12日我可以逛街，跟朋友吃飯，也是我最輕鬆的12日。」

阿祖感慨道：「我很感動的，不斷地哭。我是很容易被觸動的，我不會因為慘而哭，但會因為事件很美好而哭。我流了無限次眼淚，我想製作組都會覺得多到煩，所以估計不會剪太多出來。」

花姐透露：「我看了9集，剛看到Lokman的那集，我狂哭，發現我其實並非了解他很深。從他親自說這話出來時，我有點覺得我欠了他，但他的改變令我覺得很感動，因此我哭得很利害。」

▲ （曾耀輝 攝）

記者：梁樂欣

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