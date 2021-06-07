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【2021父親節】ELEMENTS圓方父親節送禮　回贈高達110%+10小時免費泊車

休閒消費 11:49 2021/06/07

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熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

ELEMENTS圓方匯聚逾百間商戶，設有多款新季商品，更提供父親節優惠。（商場提供）

一年一度父親節即將來臨，仍在想送什麼禮物給爸爸？ELEMENTS圓方匯聚逾百間商戶，設有多款新季商品，指定品牌更提供精選父親節優惠，如 Berluti、BVLGARI、Chopard、Dior、BOSS、Saint Laurent 等均推出的新季服飾。當中Ascot Chang專門店訂製任何Bespoke單品，即可以8折選購成衣系列；以及於7 for All Mankind，以優惠價980元選購指定牛仔褲產品。

ELEMENTS圓方更為顧客提供免費泊車優惠，由即日起憑PREMIERE CINEMAS即日電影戲票2張，可享2小時泊車優惠。另外，憑任何即日餐飲消費，可享3小時泊車優惠。若消費滿400元，額外享高達5小時泊車優惠，即合共10小時泊車優惠。由即日起至6月27日，在場內換領任何免費泊車優惠，可額外獲贈總值港幣520元加德士汽油優惠券。

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場內過去一直提供多款消費優惠，例如「初夏雙重消費賞」及「ELEMENTS X BLOOM消費獎賞」，尊享高達超過110%回贈。父親節期間亦繼續提供，截至6月27日為止。購物過後可到演薈廣場內的環球食肆享受親子時光，歡樂時段於 Joia 惠顧指定飲品可享買一送一優惠，另於 District 8、Pivo Czech Bar、Stormies 惠顧指定飲品可享 7 折優惠，與父親輕鬆暢聚，細訴感恩之情。

記者：曾嘉善

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