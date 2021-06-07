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【食用安全】超市買脫脂奶透明似清水　網民：不止脫脂是直接脫奶

食用安全 11:56 2021/06/07

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超市買脫脂奶透明似清水。

不少家長均會購買牛奶給孩子飲用，內地一位媽媽早前於超市購買了一箱脫脂牛奶，但其中一盒味道異常，擠出來時竟發現牛奶顔色如清水般透明。超市工作人員表示，過去亦出現過類似事件，是質量問題，正積極處理投訴。

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根據內媒報道，廣東惠州的葉女士於上月31日在沃爾瑪超市，購買了一箱德國牧牌脫脂牛奶，日前孩子喝了一口後表示味道奇怪，味道如加了大量清水的牛奶，於是她讓丈夫也試一口，丈夫將牛奶從盒中擠出時，發現原本應該呈白色的牛奶竟像清水般透明。

葉女士擔心牛奶有問題，孩子喝了會不舒服，遂向超市查詢及投訴，並當場將牛奶擠在杯子內，可見牛奶水乳分離，且部分呈顆粒狀態。

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超市工作人員表示，過往亦曾出現類似事件，相信只是質量問題，喝下也沒大問題，並為葉女士安排退款數十元。其後超市於上周五（4日）表示，已收到顧客投訴，並已聯絡供應商，正積極處理中。事件引起網民熱議，有人笑言，「奶商不止脫脂，是直接脫奶」，亦有人指牛奶變壞，導致水乳分離。

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責任編輯：羅嘉欣

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