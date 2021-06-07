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【晴天霹靂】10歲女童上課突視力模糊作嘔　送院驚患罕見病僅剩一日命

兒童健康 12:51 2021/06/07

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英國一名10歲女童上課時突然視力模糊，送院檢查後發現患上罕見病。

英國一名10歲女童，日前在上課時突然覺得視力模糊，亦伴隨作嘔的症狀，家人陪同她檢查後，得知她患腦瘤，只剩一日命。醫生隨後切除腫瘤，女童成功活下來，可是她被告知患上罕見病，未來要透過化療及切除腫瘤的方式控制病情。

醫生告知只能活一天

《太陽報》報道，英國一名10歲女童Hollie Hartley上課時突感不適，出現視力模糊及作嘔的症狀。老師立即通知家人，接Hollie回家休息。家人見Hollie狀態不佳，帶她就醫。經過6小時的檢查後，醫生告知家人Hollie患有腦瘤，只能活多一天。

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家人得知消息後感震驚，年僅10歲的Hollie突然被告知要面對死亡，也感到不知所措。哥哥Charlie Hartley憶起妹妹不斷問他「睡着後是否不會醒來」，

這令我們感到心碎……我們盡量保持樂觀，帶給她希望。

哥哥眾籌醫藥費治罕見病

幸好醫生成功切除腫瘤，女童活下來。醫生進行詳細檢查後發現，Hollie患有罕見病「神經纖維瘤病」，可造成不同類型神經組織腫瘤的生長，影響非神經組織如骨骼、皮膚的發育。

醫生指Hollie在16歲之前，每3個月就要進行一次磁力共振掃描，未來只能透過化療及腫瘤切除的方式控制病情。哥哥Charlie早前在網上發起眾籌，希望籌得所需醫藥費，獲各地民眾響應。

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責任編輯：王明芳

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