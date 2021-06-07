【左右做人難】母親因揸筷子問題掌摑女友　港男呻：佢兩個都嬲咗我

▲ 一名港男大呻母親與女友因小事而爭執，表示夾在兩人中間感到無奈。

面對婆媳糾紛時，男士夾在中間往往左右為難。最近有港男在網上討論區分享，母親與女友因小事爭執，母親一怒之下掌摑女友，女友立即「爆喊走人」。其後港男大呻，母親和女友兩個人都「嬲咗自己」，對此感到大惑不解。

母親不滿女友拿筷子姿勢

近日該名港男在「香港討論區」發帖，指最近女友到家中作客，吃飯時被母親批評拿筷子姿勢不正確。女友隨即反駁指「食到嘢咪得」，之後雙方開始發生爭執，港男又指期間女友對母親說了一些侮辱性說話，「大家言語間都好激動」。

港男憶述，當時母親一怒之下掌摑女友，女友「即刻爆喊拎袋走人」。港男見狀立即追出去安慰女友，

佢發晒癲話我哋好過份，又話我唔幫口，叫我唔好再搵佢。然後我阿媽又話俾我哋兩個激死，話唔想同我哋講野。想問關我乜事？

網民：打人點都唔啱啦

帖文一出引來網民熱烈回應，有人形容「婆媳關係係世紀大難題，冇人解決到」，建議港男盡量避免讓母親和女友同場，以免引起糾紛。

另外有人認為港男的母親早已不滿女友，這次只是借題發揮，「我估樓主阿媽唔順女友好耐，借勢幫樓主分手」、「你阿媽擺明唔鍾意你女友，想借啲二想你哋冇彎轉。」亦有不少網民指，港男的母親動手始終是不對。點擊查看網民留言：

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責任編輯：王明芳