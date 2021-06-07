【逆天奇案】林夏薇無懼逆市擴展飲食版圖　薇薇：疫情教曉我隨機應變

▲ 林夏薇自2015年開設首間食店後，飲食王國版圖不斷擴展。

最近除了在電視劇《逆天奇案》中欣賞到林夏薇（薇薇）的演出外，她亦頻頻出現娛樂新聞裏，皆因她近日孖住老公莫贊生踩入潮界辦模型展覽，繼點心店後再度榮升老闆娘。

其實自2015年開設首間食店後，薇薇的飲食王國版圖不斷擴展，更無懼疫情繼續開分店，至今已逾15間。營商有道，她笑言多得家人自小栽培做生意的不二法門：要創業，先要學識執笠。

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▲ 林夏薇進軍飲食業短短6年間已擁有超過15間食店。（黃建輝攝）

踩過界進軍飲食業

「本身我就很喜歡吃東西，經常跟家人外出試菜。我覺得首次創業，一定要是自己有興趣的行業，才會用心去做。」2015年對林夏薇來說，可算是她人生一大轉捩點。

她憑劇集《衝線》獲得星和無綫電視大獎2015的我最愛TVB女配角，演藝事業突飛猛進，同年更與金融才俊莫贊生結婚踏入人生另一階段。另一方面，林夏薇開始學投資做生意，於北角開設首間「功夫」系列食肆----金功夫點心火鍋，正式開展老闆娘之路。

薇薇表示自己屬百分百行動派，一有想法就會去做：「開餐廳主要是學投資，這方面我算是新手，但自細就受家人影響，他們常拿經濟類的書給我看。加上有個比我更有做生意經驗的丈夫從旁教導，以及一拍即合的生意拍檔，很快就決定踏足飲食界。」

▲ 薇薇投資的餐廳包括有功夫點心、功夫點心工房、金功夫點心小廚（見圖），以及位於山頂主打麵食的金玡居。（黃建輝攝）

樓上舖爽快結業止蝕

創業至今短短6年，薇薇的飲食王國版圖已由點心店擴展至麵店及中央廚房，分店更遍布港、九、新界，超過15間，她笑言生意幸運地沒經過太大風浪，每間分店都很快收支平衡及賺錢，唯獨是筲箕灣店例外。

她說︰「我們通常會選擇地舖開店，但筲箕灣分店偏偏破例揀了樓上舖，怎料就蝕錢。於是在開張後一個月我們就決定結束它，因為預計到再做下去也是難以經營。」

▲ 薇薇於《逆天奇案》演的Wing姐表面是女強人，實質是小女人，與現實中的自己很相似。

薇薇在做生意上的快及狠，或許是源自她家人自細的耳濡目染：「屋企人教我做生意，第一樣就要學識執笠。要做生意，你就要有承受失敗的能力，所以我不會將目標定得太高，多會偏向壞的方向去想，但現實生活並非這樣差，是比我預計的好。」

她表示：「以這種想法做人處事，反而令更充滿正能量、更開心，甚至有更多動力做好每件事。」

疫情生意跌近5成

然而，一場世紀疫症對旅遊、飲食業造成重大衝擊，薇薇的餐廳難免亦受影響。她說最嚴重時生意大跌3至5成，尤其是有做夜市的分店，於是立即跟拍檔想辦法，改變策略。

「疫情教曉我隨機應變。」薇薇說。比如煞停北角店晚市火鍋部分，改為主力做午市賣點心及加推外賣。

她解釋：「很多時計劃是趕不上變化，預計不到突然會變成怎樣，只可以去摸索該怎樣即時善後。例如疫情期間遊客減少，山頂麵店的生意理應下跌，怎料偏偏相反，因為多了人去行山或帶狗狗去玩，我們有戶外位置，反而吸引更多人來幫襯。」

另外她亦堅持不裁員：「大家的關係是雙向的，儼如一家人般。疫情嚴重時我跟他們說，餐廳的擴展計劃可能會放慢、會有點手忙腳亂，但最重要是大家有商有量，一起共度時艱。」

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趁平租繼續開分店

不過，「勇」字行頭的薇薇深信有危便有機，趁疫情期間的租金相對之前便宜時，就找業主商量，趁低吸納，最近又多開幾間分店。

問到薇薇有何經營之道，她就笑言：最緊要夠實際。「我們是走大眾化路綫，會做大路產品及街坊生意，如自家製的糭、蘿蔔糕、年糕等，而且一定要親自試過，滿意味道才會推出。」

▲ 林夏薇感激多年來老公一直支持自己及，並與她分享營商之道。（IG圖片）

更意想不到是，這盤生意除了讓她學會投資外，甚至拉近了她與觀眾的距離：「我喜歡親力親為，一有空就會落舖頭了解一下。街坊們平日在電視上見到我，可能覺得我好cool，認識真人後原來好好傾，很支持我，紛紛叫我加油。而我有新菜式推出時亦會叫街坊試味評價，是種很融洽及溫暖的感覺。」

勉勵同路人勇敢追夢

無論是演戲或是投資做生意，薇薇似乎經已找到自己的步調，去年她更獲選為全港時尚專業女性選舉2020的十位得獎者之一，以表揚她在演藝及做義工等多方面的卓越成績，並以藝人身份為社會帶來正面影響。

▲ 雖然是挾着「林峯堂妹」之名出道，林夏薇憑演技證明自己實力。（IG圖片）

她笑言，不會形容自己是個成功的女強人，反而是充滿正能量的女性更貼切：「家人以前是不太贊成我演戲，但17歲就自己去北京考學校，最後成功考入中央戲劇學院，很想證明給家人知道我可以做到，我一直都很努力追求夢想。」

因此她說：「對所有有興趣創業的人來說亦然，雖然在投資創業方面我仍處於學習階段，但我深信只要自信、自強，就能創造出自己的價值，總有一日會達成夢想。

金功夫點心小廚

地址：北角堡壘街6至8號華康大廈地下B舖

電話：2802 2888

記者：黃依情