【造美人】1號佳麗為討好舊愛花40萬整容　一文盡睇16位參賽者改造部位【多圖】

▲ 《造美人》1號佳麗花40萬整容討好舊愛，一文盡睇16位參賽者改造部位。

ViuTV破格選美節目《造美人》於今晚（6月7日）首播，節目由強尼、沈殷怡和練美娟任主持，16位《造美人》參賽者經歷淘汰後，餘下12位將經歷為期3個月關於飲食調校、身體塑形訓練的課程，部份佳麗更可自選在訓練期間參與醫學美容等相關療程。

在《造美人》打頭陣的1號佳麗芷橋的預告片日前已曝光，曾花40萬整容討好舊愛的她歷盡抨擊。TOPick為你逐一細數16位佳麗的詳細資料。

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▲ 強尼是主持兼評判。（ViuTV發相）

花40萬改變外表

參加《造美人》的佳麗除接受關於飲食調校、身體塑形訓練的課程，佳麗更可自選在訓練期間參與醫學美容等相關療程，另外亦獲安指接看各種活動、集宿和考驗。

當中在不同考試階段均設排名機制，如能名列前矛歸入精英組成為尖子，將會得到不同的獎勵和優惠。能夠成為最終造美人冠軍的勝利者，將會得到總值超過20萬的獎金和獎品。

今晚播出的第1集內容圍繞初賽，經過兩輪遴選，專業團隊挑選出16位參加者進入第一輪淘汰賽。其中7位參賽者逐一登場，其中話題十足的1號參賽者芷橋在介紹自己的時候就透露，過去數年花高達40萬在自己的外表上，包括健身、箍牙、割雙眼皮及隆鼻。

▲ 1號佳麗芷橋承認曾經整容。（ViuTV發相）

認為自己不夠吸引

被問及整容原因，她自爆是因為舊愛：「之前遇過一個在性格上好夾的男生，但最後他嫌我不夠靚不夠瘦。以前我在大學時期因為我的外表和身材已經被人欺凌，直到為投身社會，將私影照上載網上又被人笑，都是因為我的外表不好。」

她續說：「我要做到一個合格的女人，或者一個特別的女人，真的需要這麼多努力去變靚，我才有資格成為一個女人。」

▲ 芷橋落淚是因為被指有自信。（ViuTV發相）

評判評語尖酸苛刻

可是芷橋的外貌被《造美人》的專業團隊評為整容失敗，強尼亦指她參加節目非常冒險，因為會受到網上大量抨擊。

其實大會亦安排了一班「Mean精」去評論每位佳麗嘅樣貌身材，目的是測試她們的心態是否夠強大，比如這班「Mean精」評論芷橋是「整容失敗」、「屯門公園嗰啲」、有妊娠紋等等。

▲ 芷橋素顏示人。（ViuTV發相）

被「Mean精」講到她「有自信」時，芷橋不禁在台上爆喊：「好開心有人話我有自信。」

她見完評判團後，在後台情緒一度崩潰：「我都想堅強、想愛自己，可否教我如何可以愛自己？點解我要係女人，我不想做女人呀！」

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其他的15位參賽者亦將陸續出場，TOPick率先為你公開各位佳麗的詳組資料。

1號至8號參賽者：

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9至16號參賽者：

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同場加映：強尼訪問